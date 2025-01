26-erius metus JAV gyvenanti lietuvė atvirai išklojo, kas dedasi atėjus Trumpui: „Kuo visa tai baigsis“

Daiva Pleškytė skaičiuoja ne vieną dešimtmetį, kaip gyvena JAV – šalia San Francisko valstijos. Jos požiūris į JAV politiką yra ganėtinai liberalus, tam turėjo įtakos gyvenamoji vieta.

„Aš gyvenu Kalifornijos valstijoje ir jau greitai bus 26 metai, nes atvažiavau čia 1999 m. ir visą laiką gyvenau šalia San Francisko. Kalifornija, kaip žinot, yra turbūt viena iš liberalesnių ir demokratų partijos atstovų valstijų. Turbūt šitaip susiformavo ir mano politinis požiūris, gyvenant čia“, – naujienų portalui tv3.lt komentavo ji.

REKLAMA

REKLAMA

JAV prezidento rinkimai sukėlė šoką

Pasak moters, jos pirminė reakcija į D. Trumpo laimėjimą prezidento rinkimuose buvo šokiruojanti. Ji neslėpė gėdos jausmo dėl JAV gyvenančių žmonių sprendimus ir jog prezidentu buvo išrinktas nusikaltėlis.

REKLAMA

„Kai D. Trumpas laimėjo JAV prezidento rinkimus, pirma reakcija buvo tokia, kad buvau visiškame šoke. Man buvo gėda, kad JAV piliečiai palaiko šitą žmogų už prezidentą, kuris yra nuteistas nusikaltėlis dėl įvairiausių priežasčių. Ir kuris yra visiškas narcizas, tiesiog, siaubingai įsimylėjęs save.

Turbūt jam rūpi visa Amerika (JAV – red. pastaba) ir Amerikos žmonės tik tiek, kiek gali atnešti naudos jam pačiam ir jo šeimai“, – savo pastebėjimais dalinosi lietuvė, jau ilgai gyvenanti JAV.

REKLAMA

REKLAMA

Anot pašnekovės, D. Trumpas respublikonų partiją yra užvaldęs gąsdinimais

D. Pleškytė pabrėžė, kad respublikonų partija yra kaip asmeninis JAV prezidento projektas, kurį jis valdo, pasinaudodamas terorą. Tiesa, ji nėra visiškai nusiteikusi prieš tam tikrus respublikonų partijos, vadovaujamos D. Trumpo, įstatymus.

„Aš nesu visiška priešininkė visiems respublikonų partijos nuostatams, jie turi ir labai gerų dalykų, bet šitas žmogus, D. Trumpas, man net neasocijuojasi su respublikonų partija. Tai yra jo asmeninė partija, kurią jis yra visiškai užvaldęs su gąsdinimais, tiesiog vidiniu teroru, sakyčiau.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Tai yra tikrai labai neramu, ką darys, ar nepadarys D. Trumpas. Jau pirmą dieną jis daro tai, ką pažadėjo ir gali padaryti per tokį trumpą laikotarpį, kaip, pavyzdžiui, išimti JAV iš gamtos apsaugos organizacijos ar atsisakyti finansuoti visas mokslines institucijas. Na, tikėkimės čia yra laikina“, – atkreipė dėmesį moteris.

Trumpo priimami sprendimai kelia baimę

Pašnekovę gąsdina, ką D. Trumpas nuspręs daryti dėl Rusijos karo Ukrainoje, nes jo pažadai yra tik papirkinėjimo triukas. Pasak jos, ateitis verčia jaudintis.

REKLAMA

„Kaip jis iškart siunčia emigrantus lauk iš šalies, kur vėlgi, tikrai yra problema šitoje šalyje ir savotiškai gerai, kad jis atsikrato tų nelegalių emigrantų, kurie yra nelegalūs ir nusižengia įstatymams.

Tačiau, kai jis pradeda gąsdinti visus taikius, darbščius žmones, kurie su visokiausiomis gyvenimo situacijomis turėjo atvykti į JAV ir nelegaliais būdais, o gal atvyko legaliai, bet pasiliko nelegaliai, tai čia jau darosi neramu.

REKLAMA

Man, kaip lietuvei, visų pirma, buvo svarbiausia, kaip D. Trumpas tvarkysis su Rusijos karu Ukrainoje. Ir jo pažadai per vieną dieną nutraukti karą, žinoma, buvo visiškai tuščias, nieko nereiškiantis pažadas, kuriuo siekiama nupirkti žmonių balsus. Taip kad tikrai neramu, kuo viskas baigsis“, – pasisakė apie JAV esamą situaciją D. Pleškytė.

Tiek iš svečių šalių atvykę nelegalūs imigrantai, tiek lietuviai bus deportuojami iš JAV

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad neseniai paviešintame JAV Imigracijos ir muitinės veiklos užtikrinimo ir išsiuntimo operacijų centro (ERO) sąraše nurodoma, kad 2024-ųjų lapkričio 24 d. duomenimis iš šalies turės būti deportuota apie 1,5 mln. migrantų. Sąraše nurodoma, kad į tėvynę bus išsiųsti 259 Lietuvos piliečiai.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vilniaus universiteto Tarptautinių santykių ir politikos mokslų instituto (VU TSPMI) profesorius Ramūnas Vilpišauskas teigė, kad šiuo metu JAV jau yra vykdoma deportacija. Kadangi nelegalių imigrantų yra keliolika milijonų, vargu, ar pavyks juos greitai išvežti iš šalies.

„Tai yra daroma. Jau yra deportuojami žmonės, kurie gyvena nelegaliai ir turi kriminalinę praeitį, bet skaičiuojama, kad nelegaliai gyvenančių JAV yra apie 11 milijonų žmonių.

REKLAMA

Tai tokius skaičius vertinant, daug kas abejoja, kad pavyktų net ir per 10 metų juos visus deportuoti. Kiek suprantu, jis imigrantus skraidina lėktuvais į kilmės šalis arba išveža į Meksiką“, – papasakojo politologas.

Lietuviams, gyvenantiems JAV, reikėtų sunerimti, bet nežinia, kaip toli eis D. Trumpas

Pasak R. Vilpišausko, lietuviams, nelegaliai gyvenantiems JAV, gali kilti tiek pat problemų, kiek ir kitiems užsieniečiams, atvykusiems iš įvairių užsienio šalių. Tiesa, jis prasitarė ir tai, kad niekas tiksliai nežino, kaip ryžtingai D. Trumpas yra pasiryžęs imtis veiksmų, susijusių su emigracija.

REKLAMA

„Tai jeigu jis norės svertus panaudoti tiek ekonominius, tiek ir kitokius, pavyzdžiui, karinius, tai jis turi galios. Ar jisai naudos, to niekas negali pasakyt. Lietuvai per ryšius [kirstų], kurie yra nusistovėję su Amerika tradiciškai. Tai Lietuvai ir Europai, ypatingai mūsų regionui, yra labai svarbi JAV saugumo garantija, kurią per NATO jau 70 metų maždaug JAV teikia Europai.

Šalia to yra ir ekonominiai svarbūs ryšiai: prekyba, investicijos. Pagal šiuos ryšius Europos Sąjunga ir JAV yra pagrindinės viena kitos partnerės ir kartu sudėjus jų ekonomikas, jos yra svarbios ir pasauliniu mastu, iš to ir kyla JAV svarba“, – įvairius aspektus apžvelgė jis.