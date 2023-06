Seksualiniu priekabiavimu kaltinamas „Rammstein“ lyderis pasitelkė advokatus: imsis veiksmų

Garsi advokatų kontora „Schertz Bergmann“ paskelbė, kad nuo šiol atstovaus „Rammstein“ dainininkui T. Lindemannui saviraiškos ir spaudos klausimais. Pranešime teigiama, kad įvairios moterys socialinėje žiniasklaidoje pateikė „rimtų kaltinimų mūsų klientui“.

„Ne kartą buvo teigiama, kad moterys „Rammstein“ koncertuose buvo apsvaigintos naudojant svaiginamuosius lašus arba alkoholį, kad mūsų klientas galėtų su jomis atlikti seksualinius veiksmus. Šie kaltinimai be išimties yra neteisingi. Dėl visų tokių kaltinimų prieš asmenis nedelsiant bus imtasi teisinių veiksmų“, – teigiama advokatų pranešime.

Be to, advokatų kontora kritikuoja žiniasklaidoje paskelbtą informaciją apie T. Lindemanno bylą. Pasak, jų, ne tik buvo pažeidžiamas objektyvumas, bet ir surinkta bei ištirta per mažai įrodymų.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad neseniai Vingio parke įvykęs Vokietijos grupės „Rammstein“ koncertas sukėlė skandalą – grupei buvo pareikšti kaltinimai dėl seksualinio smurto. Netrukus ir Vokietijos žiniasklaidoje pasirodė pranešimai, kuriuose dar kelios merginos kaltina grupės lyderį T. Lindemanną dėl seksualinio priekabiavimo.

Birželio 2 d. Vokietijos transliuotojas NDR ir dienraštis „Süddeutsche Zeitung“ publikavo tyrimą, kuriame atskleidė merginų patirtis su „Rammstein“ lyderiu.

Viena iš apklaustų merginų, 2020 m. dalyvavusi grupės koncerte, pasakojo, kad užkulisiuose buvo pakviesta į „Rammstein“ lyderio kambarį. Nors dainininkas iš pradžių sakė, kad nori kažką parodyti, viskas baigėsi lytiniu aktu.

„Tą akimirką tik pagalvojau: Dieve mano, kaip skauda, tikiuosi, kad tai greitai baigsis. Viskas buvo gana greita ir gana žiauru. Bet taip pat nenorėjau sakyti, kad skaudėjo, nes tai buvo Tillas Lindemannas, – sakė tuo metu vos 22-ejų buvusi mergina.

Ji atskleidė, kad dėl įvykio ilgą laiką kaltino save, tačiau dabar tai laiko seksualiniu smurtu.

Kita 21-erių mergina teigė, kad po vieno iš grupės lyderių vakarėlių gulėjo be sąmonės ant viešbučio lovos. Jos prisiminimais, kai ji atgavo sąmonę, vyras gulėjo ant jos ir paklausė, ar jam nereikėtų sustoti.

„O aš net nežinojau, ką jis norėjo sustabdyti“, – sakė mergina.

Tuomet vyras išėjo, o vėliau merginai buvo pasiūlyta narkotikų, tačiau ji atsisakė. Kitą rytą, pasakoja liudininkė, ji atsibudo kitame kambaryje. Kai ji paprašė pasikalbėti su T. Lindemannu, jos paklausė, ar jai kyla abejonių, jog jis naudojo prezervatyvą.

Viena moteris pranešė, kad jai buvo aiškiai pasakyta, jog į vakarėlį po koncerto ji galės patekti tik tuo atveju, jei norės lytiškai santykiauti su T. Lindemannu. Be to, 60-metis norėjo, kad ten dalyvautų tik labai jaunos merginos.