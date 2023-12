Seksuali Marios Randers suknelė turi panašumų į pasaulinės žvaigždės: ar įžvelgsite?

Marios Randers įvaizdis vakarėlyje pritraukė ne vieną žvilgsnį. Moters išvaizdai neliko abejingų.

Raudona suknelė, atidengianti krūtinę ir pilvą atrodė itin patraukliai.

Beje, tokia suknele puošėsi ir JAV realybės šou „Keeping Up With The Kardashians“ žvaigždė Khloé Kardashian. Tik K. Kardashian suknelė yra juodos spalvos.

Tai – Christopher Esber mados namų suknelė, kurios kaina šiuo metu siekia 908,95 eurų.

„L‘Officiel“ kalėdinis vakaras vyko Vilniaus širdyje įsikūrusiame viešbutyje „Grand Hotel Kempinski Vilnius“, tarsi iš stebuklingos pasakos atkeliavusiomis pasirūpino dekoratorius Mantas Petruškevičius.

(143 nuotr.) FOTOGALERIJA. „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis

Renginio metu šurmuliuojantiems svečiams buvo pristatytos grožio ir stiliaus naujienos, o besibaigiant vakarui „L‘Officiel Lithuania“ komanda palinkėjo dalyvavusiems pasimėgauti nepamirštamomis žiemos šventėmis, nebijoti pokyčių ir su šypsena pasitikti Naujuosius.