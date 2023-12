„L‘Officiel Lithuania“ išrinko 2023 metų stilingiausius: sveikino šalies garsenybės

„L‘Officiel“ kalėdinis vakaras vyko Vilniaus širdyje įsikūrusiame viešbutyje „Grand Hotel Kempinski Vilnius“, tarsi iš stebuklingos pasakos atkeliavusiomis pasirūpino dekoratorius Mantas Petruškevičius.

„L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis (143 nuotr.) „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio +139 „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis nuotr. Dariaus Kučio

(143 nuotr.) FOTOGALERIJA. „L'Officiel Lithuania“ kalėdinis vakarėlis

Magišką atmosferą kūrė prestižinėse pasaulio koncertų salėse laukiama pianistė Ieva Dūdaitė.

Paskelbė Metų stilingiausius

Po „Grand Hotel Kempinski Vilnius“ generalinio direktoriaus Kai Schukowski sveikinimo žodžio renginio vedėjas aktorius Audrius Bružas pakvietė svečius pasimėgauti vakaro pramogomis ir atskleidė ilgai laikytą paslaptį – kas tapo „L‘Officiel“ 2023 metų stilingiausiais.

Kiekvienais metais kalėdiniame „L'Officiel“ renginyje apdovanojami skaitytojų išrinkti Metų stilingiausieji.

Šįmet prie rinkimų prisidėjo ir žurnalo suburta komisija, kurią sudarė mados redaktorė Irina Sinė, „L‘Officiel Lithuania Hommes“ vyr. redaktorius Saugirdas Vaitulionis, dizaineris Egidijus Rainys ir aštrių komentarų garsenybėms negailintis Rožinis Pudelis.

REKLAMA

REKLAMA

Pirmąją vietą stilingiausių vyrų rinkimuose laimėjo fotografas Lukas Gricius, o po įnirtingos kovos stilingiausia šių metų moterimi išrinkta verslininkė Daina Bosas.

REKLAMA

„L‘Officiel“ prodiuserė Elena Bruzgulienė scenoje džiaugėsi, jog jau šešerius metus šventinis „L‘Officiel“ vakaras yra geidžiamiausias metų vakarėlis mieste.

„Mes dažnai viską atidedame ir paliekame kažkokiai mistinei ateities dienai bei žadame sau, kad ta diena tikrai ateis, o „tada tai jau pagyvensim“! Tai kaip koks pašvinkęs tarybinis prakeiksmas, atėjęs iš mūsų tėvų ir senelių, kai gražiausi nuostabieji porceliano servizai iš sekcijų būdavo ištraukiami vos kelis kartus per metus – per Kalėdas ar gimtadienį, o po to ir vėl keliaudavo mėnesių mėnesiams gulėti paslėpti lentynose. Bet kodėl?

REKLAMA

REKLAMA

Geriausia gyvenimo diena yra šiandien. Tad plačiai atverkite langus ir duris geriausiems potyriams, nuotykiams ir jausmams.

Mylėkite dabar, sakykite gerus žodžius, netaupykite jų šeimai, draugams ir bičiuliams – lai jie žino, kad jums rūpi. Galų gale – šokite su parašiutu, ryžkitės pagaliau mesti nekenčiamą darbą, skirkitės su nebemylimu žmogumi ir keliaukite į pasaulio kraštą, apie kurį svajojate jau penkerius metus.

Lai naujieji metai tampa tie, apie kuriuos sakysite – jais pradėjau gyventi. To jums ir linkiu – nebetaupyti nuostabių dalykų sau. Tad, pasiimkite juos jau šiandien! Nes laimė ant jūsų gyvenimo stalo turi būti patiekiamas kasdien, o ne tik per šventes.“, – šventinio renginio metu kalbėjo „L‘Officiel Hommes“ vyr. redaktorius Saugirdas Vaitulionis.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Vakaro svečiams koncertavo charizmatiškoji dainininkė Monika Liu, dovanojusi pakylėjančius muzikos ritmus.

Dalyvavusieji „L‘Officiel Lithuania“ šventėje turėjo progą vieni pirmųjų atsiversti naujausius žurnalo numerius.

Šį kartą kalėdinį „L‘Officiel Lithuania“ viršelį papuošė besilaukianti aktorė Toma Vaškevičiūtė, o „L‘Officiel Lithuania Hommes“ viršelyje išvysite savo darbais Lietuvą garsinantį dekoratorių M. Petruškevičių.

Renginio metu šurmuliuojantiems svečiams buvo pristatytos grožio ir stiliaus naujienos, o besibaigiant vakarui „L‘Officiel Lithuania“ komanda palinkėjo dalyvavusiems pasimėgauti nepamirštamomis žiemos šventėmis, nebijoti pokyčių ir su šypsena pasitikti Naujuosius.