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Sekmadienio vakarą – lietuviškas fillmas „Paradas“: su tokiomis skyrybomis susiduria retas

2026-09-27 18:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-09-27 18:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

TV6 šį sekmadienio vakarą žiūrovus kviečia dar vienai įsimintinai, ironijos ir absurdiškų situacijų kupinai lietuviškai juostai, pelniusiai net kelis „Sidabrinės gervės“ apdovanojimus. Skyrybos retai kada būna malonios, tačiau filmas „Paradas“ atskleis tokią jų pusę, su kuria susiduria retas.

Ironiškos komedijos „Paradas“ kadras (Vismantės Ruzgaitės nuotr.)
GALERIJA (7)

TV6 šį sekmadienio vakarą žiūrovus kviečia dar vienai įsimintinai, ironijos ir absurdiškų situacijų kupinai lietuviškai juostai, pelniusiai net kelis „Sidabrinės gervės“ apdovanojimus. Skyrybos retai kada būna malonios, tačiau filmas „Paradas“ atskleis tokią jų pusę, su kuria susiduria retas.

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„Paradas“ – režisieriaus Tito Lauciaus komedija, o kartu – ir pirmasis ilgametražis jo filmas, kuriame pagrindinius vaidmenis kuria puikiai žinomi aktoriai. Tarp jų – Giedrius Savickas, Rasa Samuolytė, Kostas Smoriginas, Valentin Novopolskij bei daugelis kitų.

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(7 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Filmas „Paradas“

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Istorija prasideda netikėtai – praėjus net 26 metams po skyrybų, Miglė (akt. R. Samuolytė) sulaukia keisto buvusio vyro Eimanto (akt. G. Savickas) skambučio. Norėdamas savo naująją mylimąją vesti bažnyčioje, Eimantas buvusios žmonos paprašo išsiskirti su juo dar kartą.

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Tik šįkart – Dievo akivaizdoje, arba kitaip – per „Bažnytinį teismą“. Juk tai – vienintelė institucija, galinti anuliuoti prieš tai buvusią bažnytinę santuoką su Migle.

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Teismas – ilgas ir varginantis, o kartu reikalaujantis ir susitikimų su galybe kunigų. Negana to, visus juos privalu įtikinti, jog vos kelis metus trukusi Miglės ir Eimanto santuoka iš tiesų buvo negaliojanti.

Siekdami visa tai įveikti, buvę sutuoktiniai pasitelks ne tik visą savo išmonę, bet ir nusidės. Šįkart – meluodami. Negana to, viso šio proceso metu, jie staiga ims darytis vis artimesni ir artimesni...

Originalus, stebinantis ir dar viena siužetine linija sudominsiantis „Paradas“ – jau šį sekmadienio vakarą, 20 val. per TV6!

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