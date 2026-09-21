Lietuvoje išpopuliarėjęs Ibra Turkijoje atostogavo kaip tikras lietuvis: pasakė, ką gimtinėje turistai daro ne taip

„Esu keliavęs po Turkiją, bet tikrai ne tiek daug, kiek po Lietuvą. Gyvendamas savo šalyje vis norėdavau keliauti svetur, pamatyti naują šalį, patirti kažką visiškai kitokio ir tada grįžti namo. O Lietuvoje pradėjau tyrinėti tai, kas yra aplink mane. Maži miesteliai, kaimai, ežerai, miškai, pajūris, vietos, kurių nerasi įprastuose turistiniuose maršrutuose – kartais net patys lietuviai nustemba išgirdę, kur esu buvęs. Tad skamba paradoksaliai, bet Lietuvą šiandien tikrai pažįstu geriau nei Turkiją“, – pasakoja Ibra, prieš kelerius metus išgarsėjęs kurdamas įvairų turinį apie savo patirtį ir kelionės būtent Lietuvoje.
Tačiau į Turkiją žinomas turinio kūrėjas taip pat sugrįžta ne retai – ten liko visa jo šeima. Vis tik rugsėjo mėnesį jo laukė visiškai kitokia viešnagė gimtinėje – jis pasirinko lietuviams puikiai pažįstamą „viskas įskaičiuota“ poilsį.
„Lietuvoje savo keliones planuoju pats – ieškau vietų, dėlioju maršrutus, galvoju, ką dar pamatyti, o kartu tai yra ir mano darbas. Tokio tipo viešbutyje tikrai esu buvęs ir anksčiau, tačiau šįkart, mano penkių žvaigždučių poilsiu nuo iki pasirūpino ekspertai iš „Kelionių Panorama“, todėl pagaliau nereikėjo nieko planuoti ir galvoti apie darbus – galėjau tiesiog atostogauti. Ir, man atrodo, pagaliau iki galo supratau, kodėl lietuviai taip mėgsta „all inclusive“, – juokiasi jis. – Atsikeli, papusryčiauji, eini prie jūros ar baseino, pavalgai, paguli, gal nusnūsti – ir žiūrėk, jau vakaras. Yra tam tikra prabanga absoliučiai nieko neveikti.“
Ibra juokiasi, kad rekomenduotame viešbutyje, jis labiausiai įvertino tai, ko jam pačiam labiausiai trūksta gyvenant Lietuvoje – šiltą, žydrą ir vos kelis žingsnius nuo tavo kambario esančią jūrą.
„Man svarbiausia, kad viešbutis būtų prie pat paplūdimio, nes labai mėgstu maudytis. Čia jūra buvo šilta ir skaidri – po Baltijos jūros tai visai kitokia patirtis. Bet Alaalijoje esantis „Seven Seas Palmeras Bay“ viešbutis kuriame ilsėjausi daug daugiau nei tai. Labai patiko ir didžiulis maisto pasirinkimas, tarptautinė vakaro programa, o labiausiai – žmonės. Turkai ir taip garsėja svetingumu, tačiau viešbučio personalas buvo išskirtinai šiltas ir paslaugus. Maisto, tiesa, buvo tiek, kad, man atrodo, grįžau trimis kilogramais sunkesnis“, – juokiasi Ibra.
Turkišką virtuvę puikiai pažįstantį vyrą nustebino ir viešbutyje surengtas turkiškas vakaras. Vienoje vietoje buvo galima paragauti daugybės skirtingiems šalies regionams būdingų patiekalų, skambėjo tradicinė muzika, o tarp atradimų Ibra rado ir tikrų Kahramanmarašo ožkų pieno ledų.
„Net keliaujant po Turkiją vienoje vietoje nebūtų lengva rasti tokią skirtingų patiekalų įvairovę. Turkijos virtuvė apskritai yra daug daugiau nei kebabas ir baklava. Skirtingi šalies regionai turi savo patiekalus, tradicijas, net gyvenimo būdas juose skiriasi. Todėl lietuviams visada sakau – ragaukite meze, pide, gözleme, regioninių patiekalų, desertų. O tų ledų aš pats, man atrodo, suvalgiau mažiausiai tris porcijas“, – šypsosi jis.
Vis dėlto po kelių dienų, kai vieninteliu rūpesčiu tampa pasirinkimas tarp jūros ir baseino, Ibra lietuviams siūlo bent trumpam palikti viešbučio teritoriją. Tačiau tikrai ne tam, kad būtų galima užsidėti dar vieną varnelę prie garsaus turistinio objekto.
„Jei esate Alanijos regione, žinoma, verta nuvažiuoti į pačią Alaniją, pamatyti pilį, uostą, pasivaikščioti senosiomis gatvelėmis. Labai rekomenduočiau ir bent vieną dieną išplaukti laivu – Turkijos pakrantė nuostabi, sustojama vietose, kur gali šokti tiesiai į neįtikėtinai skaidrų vandenį. Bet norint pamatyti tikrą Turkiją kartais reikia dar mažiau“, – sako Ibra.
Jo patarimas – bent kartą sąmoningai pasukti ten, kur nėra turistams sukurto blizgesio.
„Ryte nueikite ne prie viešbučio bufeto, o paragauti tikrų turkiškų pusryčių – kahvaltı. Ant stalo atsiras daugybė mažų lėkštučių su skirtingu maistu. Užsukite į vietinį turgų, nusipirkite vaisių, alyvuogių, sūrio ar prieskonių. Prisėskite arbatos sode, kuriame vietiniai geria çay ir žaidžia nardais. Pavalgykite mažoje lokanta – paprastą vietinių pamėgtą turkiško maisto užeigą, paragaukite prieš akis gaminamos pide ar gözleme. O jeigu pamatysite nedidelę döner, o lietuviams geriau žinomą, kaip kebabų vietą, pilną vietinių, o ne turistų – tai dažniausiai yra labai geras ženklas“, – vardija Ibra.
Turinio kūrėjas dalinasi, kad už kurorto vartų galima sutikti ir kiek kitokią Turkiją, nei prie santūresnio bendravimo įpratusiam lietuviui gali būti pažįstama namuose, tačiau būtent tai ir yra tikroji šios šalies magija.
„Turkijoje gyvenimas gali būti garsesnis, judresnis, spontaniškesnis. Žmonės daugiau kalba, gali užkalbinti nepažįstamą žmogų, pakviesti arbatos, turguje norės derėtis, o asmeninės erdvės kartais paliks mažiau, nei esate įpratę Lietuvoje. Nereikia to išsigąsti ar iš karto lyginti su tuo, kaip viskas vyksta namuose. Leiskite sau tai patirti. Jei kas nors pakvies išgerti arbatos ar užsukti į mažą vietinę kavinę, nereikia nieko blogo įtarinėti – bendravimas yra didelė mūsų kultūros dalis“, – pasakoja Ibra.
Jeigu atostogoms laiko daugiau, jis siūlo neapsiriboti vien Viduržemio jūros kurortais. Alalijos senamiestis, Sidė, Gazipaša, mažesni pakrantės kaimai ir kalnuotos vietovės gali parodyti visiškai skirtingus šalies veidus.
„Turkija labai skiriasi priklausomai nuo regiono – keičiasi maistas, tradicijos, net žmonių gyvenimo būdas. Todėl didžiausia klaida, mano nuomone, yra manyti, kad viešbutis ir yra Turkija. Galite septynias dienas praleisti nuostabiame kurorte, skaniai valgyti, maudytis ir turėti puikias atostogas. Ir tame nėra nieko blogo. Bet jei grįžę sakote, kad matėte Turkiją... Aš sakyčiau, kad matėte labai gerą viešbutį Turkijoje. Yra didelis skirtumas.
Man idealios atostogos būtų abi šios Turkijos. Kelias dienas absoliučiai nieko neveikti, valgyti, maudytis ir ilsėtis, o tada pasidaryti smalsiam. Išeiti, paragauti, pakalbėti su
žmonėmis ir pamatyti, kas yra už viešbučio vartų. Galbūt būtent tai ir yra geriausia Turkijos dalis – čia galima turėti abu variantus“, – sako „Curly&Lithuania“.
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