Santykiai negerėja: Harry ir Meghan – akibrokštas iš Williamo ir Kate

Pasak prancūzų leidinio, kuris pasidalijo naujomis ištraukomis iš naujos Omido Scobie knygos „Endgame“, teigiama, kad Sasekso kunigaikštis ir kunigaikštienė siuntė Velso princui ir princesei kalėdines dovanas, kurias jie turėjo įteikti savo vaikams princui George'ui, princesei Charlottei ir princui Louisui.

Kažkada susitarę dėl amžinos brolystės, princas Harry ir princas Williamas turėjo vienas kitą palaikyti iki pat gyvenimo pabaigos, rašo mirror.co.uk.

Tačiau po to, kai Harry per Kalėdas savo dukterėčioms ir sūnėnams padovanojo dovanų, jis ir jo žmona per Kalėdas nesulaukė net žinutės.

Sulaukė akibrokšto

Naujos kalbos apie skandalą pasirodė, kai naujojoje knygoje buvo paviešinti teiginiai, kuriuose teigiama, kad princas Harry ir Meghan Markle šiemet Kalėdas norėtų praleisti Jungtinėje Karalystėje.

Vienas informatorius situaciją neseniai pakomentavo laikraščiui „The Times“: „Neįsivaizduoju, kad jie atsisakytų kvietimo praleisti laiką su karaliumi. Kol kas jokių kvietimų šventėms dar nebuvo“.

Tačiau nors šeima ketina sugrįžti į Didžiąją Britaniją. Velso princo draugas atskleidė, kad Williamas ir Kate šventinį laikotarpį su Harry ir Meghan praleistų „visiškai pažeminti“.

Kalbėdamas su „The Daily Beast“, Velso princo draugas sakė: „Ar norėtumėte susėsti kalėdinių pietų su žmogumi, kuris iš esmės viešai pavadino jus asilu?“

Jie pridūrė, kad Velso princas ir princesė niekada nesutiktų su tokiu „pažeminimu“ praleisti Kalėdas su Harry ir Meghan.

Tačiau nepaisant įvairių pranešimų, kuriuose užsimenama apie karališkąjį susitikimą per šias Kalėdas, žurnale „Paris Match“, pasirodžius daugiau Omido Scobie knygos ištraukų, buvo teigiama, kad Meghan „niekada daugiau nenorės kelti kojos į Angliją“, nes ten niekada nesijautė kaip namie.