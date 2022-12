Ryškus mirusios Vivienne Westwood gyvenimas: santuoka su mokiniu, parduotuvė prostitutėms ir naujas vėjas mados pasaulyje

Vivienne Westwood – ekscentriška britų mados dizainerė, gerai žinoma dėl savo įtakos mados ir meno pasauliui. Ji niekada neįsitraukė į jokį mados kanoną, o jos kūryboje vyravo eksperimentai, ryškumas ir provokacija. Westwood nesekė mados tendencijų ir kūrė savo stilių, nežiūrėdama į kitus, vadovaudamasi savo idealais, rašo tsn.ua.

Būdama vyresnė nei 80 metų, Westwood iki paskutinių dienų tęsė savo verslą, kūrė savo kolekcijas ir buvo aistringa klimato kaitos ir žmogaus teisių gynėja. Per savo ilgą karjerą Vivienne Westwood sukūrė neįtikėtinai daug kolekcijų ir tapo žinoma kaip pagrindinė Didžiosios Britanijos maištininkė, pankė ir anarchistė.

Dizainerės išdaigos visuomet kėlė sensaciją, todėl apžvelkime kai kuriuos svarbiausius jos gyvenimo įvykius.

Santuokos

Ar galima meilę vadinti pokštu? Tikriausiai ne, bet kadangi šis pasakojimas apie Vivienne Westwood, tiesiog neįmanoma negalvoti apie jos vyrus, nes kiekvienas iš jų savaip paveikė jos kūrybą.

Pirmasis jos vyras buvo Derekas Vestvudas. Būtent vestuvėms su juo ji pirmą kartą pasiuvo vestuvinę suknelę. Po trejų bendro gyvenimo metų Vivienne su juo išsiskyrė, pasilikdama tik jo pavardę. Antras svarbus vyras jos gyvenime buvo roko grupės „Sex Pistols“ vadybininkas Malkolmas McClarenas. Kartu jie sudarė neįtikėtiną tandemą, kuris pradėjo Westwood karjerą. Vėliau jų drabužius dėvėjo ryškūs grupės „Sex Pistols“ nariai, taip išgarsindami savo vardą.

Pora taip pat atidarė butiką „Let It Rock“, vėliau pervadintą į „Too Fast to Live, Too Young to Die“, vėliau - „SEX“ su šūkiu „Kareiviams, prostitutėms, lesbietėms ir pankams“. Po dvejų metų pavadinimas buvo pakeistas į „Seditionaries“.

Trečiasis svarbus vyras jos gyvenime buvo Andreas Kronthaleris, su kuriuo ji susipažino aštuntojo dešimtmečio pabaigoje, kai dėstė Vienos meno universitete. Kronthaleris, 11 metų jaunesnis už Westwood, buvo jos mokinys. Atiduodama jam pagarbą, pankroko karalienė pervadino prekės ženklą „Vivienne Westwood“ į „Andreas Kronthaler for Vivienne Westwood“.

Pankroko motina

Westwoodo kūryba tiesiogiai susijusi su pankų kultūra, kuri gimė 7-ajame dešimtmetyje ir paplito Jungtinėje Karalystėje. Nedarbas, nuosmukis ir visuomenės požiūris atsispindėjo pirminiame Vivienne, kuri ką tik atidarė savo pirmąją parduotuvę kartu su vaikinu McLarenu, kūrybos procese.

Iš pradžių ji naudojo drabužius, kuriuos pirkdavo turguose, ir viską, ką tik galėdavo paimti į rankas, naudojo dizainui kurti: pjaustė daiktus, keitė jų kirpimą, siuvo lopus, kniedes ir piešė raštus ant marškinėlių. Tiesą sakant, būtent ji paprastus baltus marškinėlius pavertė meno objektu. Vienas iš kultinių tuo metu jos sukurtų kūrinių buvo marškinėliai su svastika, apverstu kryžiumi, šūkiu „Destroy“ ir eilutėmis iš „Sex Pistols“ dainos. Visi Westwoodo sukurti ir jo bei McClareno parduotuvėje pardavinėjami daiktai simbolizavo maištą.

Septintojo dešimtmečio pabaigoje Vivienne Westwood jau buvo laikoma britų avangardo simboliu, o 1981 m. Londone ant podiumo pademonstravo savo pirmąją kolekciją „Piratas“.

Aktyvizmas

Dizainerė taip pat žinoma dėl savo protestų. Ji mokėjo atkreipti visuomenės dėmesį į rimtus klausimus. Per kolekcijos pristatymą moteris lengvai gali pradėti kalbėti ne apie drabužius, o apie tai, kad pinigai jai nesvarbūs, arba ignoruoti savo butiko atidarymą dėl aplinkosaugos ataskaitos ar viešo piketo Londono centre.

Ji taip pat bendradarbiavo su tokiomis organizacijomis kaip „Greenpeace" ir PETA ar įvairiomis labdaros organizacijomis. Savo kolekcijomis ji stengėsi atkreipti dėmesį į pasaulines klimato problemas ir aplinkos išsaugojimo veiksmus.

Vienu tokiu veiksmu ji pasidalijo „Instagram“ ir pavadino jį „Gelbėk pasaulį“. Moteris paskelbė nuotrauką, kurioje ji nufotografuota beveik nuoga, o priekyje prisidengė violetinės ir juodos spalvos audiniu su raukiniais ir aukso spalvos gėlių raštu.

2020 m. ji surengė protestą Julianui Assange'ui paremti prie Londono Old Bailey baudžiamojo teismo. Westwood sakė kalbą, šaukė įvairius šūkius, o paskui ant galvos užsidėjo mažą maišelį su užrašu „Teisingumas“.