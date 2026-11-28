„Jovani Arena Show 360“ nuo ankstesnių atlikėjo pasirodymų skyrėsi išskirtiniu pasiruošimu – scena buvo įrengta arenos centre, žiūrovams supant ją iš visų pusių. Virš didžėjaus pulto kabėjo didžiulė veidrodinė planeta, tapusi vienu ryškiausių šou akcentų. Netrūko ir specialiųjų efektų, įspūdingų šviesų bei galingo garso – didžiausia šalies arena tą vakarą labiau priminė milžinišką šokių klubą nei įprastą koncertų erdvę.
„Kosmosas. Pirmas kartas 360 laipsnių formatu. Kokia energija, kokios emocijos! Ir virš manęs kabanti veidrodinė planeta – wow!“, – įspūdžiais dalijosi Jovani.
Šįkart prie Jovani didžėjaus pulto svečių netrūko. Scenoje pasirodė Justinas Jarutis, Aistė Pilvelytė, Beatrich, Simona, Geltona, Paulina Paukštaitytė, Adrina, Nora Blu, Sofia Tea, Ledi Ais, ELZY, senjasa, Norbertas, „Mokinukės“, „Remis Retro“ ir Chris Crone.
Po beveik dešimtmečio – sugrįžę „Radistai“
Vienu iš labiausiai laukiamų vakaro momentų tapo Jovani pasirodymas su Rolandu Mackevičiumi. Kadaise kartu „Radistų“ duetą sukūrę bičiuliai į „Žalgirio“ arenos sceną sugrįžo po beveik dešimtmečio – būtent čia buvo surengtas paskutinis didysis „Radistų“ šou.
Trečius metus iš eilės „Žalgirio“ arenoje pasirodantis Jovani neslėpė emocijų. Šių metų šou jam buvo ypatingas ne tik dėl pirmą kartą pasirinkto 360 laipsnių formato, bet ir dėl galimybės vienoje scenoje suburti tiek daug atlikėjų.
„Trūksta žodžių padėkoti visų pirma žmonėms, kurie atėjo ir kartu padarė didžiausią diskoteką. Ką ten diskoteką – visą koncertą su tiek atlikėjų! Ačiū visiems. Labiausiai džiugina, kad mes čia, Lietuvoje, pajėgūs viską padaryti labai kokybiškai, ne ką prasčiau nei Amerikoje. Davidas Guetta ar Tiësto norėtų čia groti! – juokėsi Jovani. – Aš laimingas ir dėkingas. Iki kitų metų!“
Tiems, kurie Jovani karjerą seka nuo „Radistų“ laikų, toks susitikimas turėjo kelti nemažai prisiminimų. Per tą laiką Jonas Nainys išpopuliarėjo ir kaip elektroninės muzikos prodiuseris, sėkmingai plėtojantis solinę karjerą ir savo kūriniais pasiekiantis milijonus klausytojų.
Jovani darbasi vien„YouTube“ platformoje yra surinkę daugiau nei 205 mln. peržiūrų, o kartu su Chris Crone įrašyta „I'll Fly With You (L'Amour Toujours)“ sulaukė didelio dėmesio ir už Lietuvos ribų.
Pastaraisiais metais Jovani ypač daug bendradarbiauja su įvairiais Lietuvos atlikėjais. Po albumo „Noriu šokt“ pasirodžiusiame antrajame jo albume „Dažniai“ taip pat netrūksta bendrų kūrinių, tarp jų – su senjasa įrašyta „Šokame kartu“ ir su Norbertu bei ELZY sukurta „Tyli“.
Jovani koncertą Kauno Žalgirio arenoje pristatė didžiausias renginių organizatorius Baltijos šalyse „Live Nation Lithuania“.
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