Reta liga serganti Celine Dion pastebėta viešumoje: kartu su ja – ir vaikai

Kovo 21-osios vakarą C. Dion netikėtai pasirodė Bostono „Bruins“ ledo ritulio rungtynėse, vykusiose „TD Garden“ arenoje, Masačusetso valstijoje.

Celine Dion leido laiką su šeima

Sporto renginį ji stebėjo su savo atžalomis – trylikamečiais dvyniais Nelsonu ir Eddy.

Kartu laiką leidusi šeima buvo užfiksuota kamerų, kurios pagavo smagų momentą, kaip C. Dion dainuoja Bon Jovi dainą „Livin' on a Prayer“.

Socialiniuose tinkluose pasidalytame vaizdo įraše matyti, kaip reta liga serganti moteris atsistojusi imituoja grojimą gitara.

Prieš rungtynes C. Dion ir jos sūnūs įžengė į „Bruins“ rūbinę, kur „Grammy“ laureatė perskaitė žaidėjų startinę sudėtį ir net mestelėjo keletą juokelių. Užuot garsiai perskaičiusi žaidėjų vardus, C. Dion tai padarė kone dainuodama ir net pašiepė kelis iš jų, skelbia portalas „Page six“.

Socialiniuose tinkluose išplitus šiam vaizdo įrašui, gerbėjai neslėpė džiaugsmo, matydami mylimą dainininkę, rodos, geros savijautos.

Oh yeah, Céline Dion is healing and so is nature pic.twitter.com/TA7F8P2uwY — Miguel 🌠 (@elasticdijon) March 22, 2024

Žengė į sceną

Primename, kad C. Dion, kurios žinomiausi hitai yra „My Heart Will Go On“, „Think Twice“ ir „It's All Coming Back To Me Now“, sulaukė audringų ovacijų, kai neseniai pasirodė „Grammy“ apdovanojimuose, įteikdama metų albumo prizą.

Šių metų pradžioje buvo paskelbta, kad naujame „Prime Video“ dokumentiniame filme bus išsamiai aprašyta jos kova su SPS ir tai, ką ji padarė, kad galėtų toliau koncertuoti. Filme „Aš esu: Celine Dion“, kurį daugiau nei metus filmavo „Oskarui“ nominuota režisierė Irene Taylor, žadama atskleisti svarbų žvaigždės gyvenimo laikotarpį.

Celine Dion (nuotr. SCANPIX)

Per 40 metų trunkančią karjerą C. Dion pardavė daugiau nei 250 milijonų albumų, pelnė penkis „Grammy“, du „Oskarus“ ir „Billboard Music Award“ apdovanojimą „Ikona“ už viso gyvenimo pasiekimus.