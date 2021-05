Rag‘n’Bone Man žada nustebinti: kritikai negaili liaupsių

Prieš pasirodant šiam įrašui balsingasis britų dainininkas pristatė singlą „All You Ever Wanted“ ir bendrą dainą „Anywhere Away from Here“, įrašytą kartu su amerikiečių popžvaigžde P!NK: „Daina atspindi jausmą, kai atsiduri nepatogioje situacijoje ir tenori prasmegti skradžiai žemės“, – kūrinio idėja trumpai pasidalino Rag‘n’BoneMan, rašoma pranešime spaudai.

Taip pat neseniai pasirodė baladė „Fall in Love Again“, kurioje atsiskleidžia bene pati jautriausia Rag‘n’BoneMan pusė. Dainos vaizdo klipas nufilmuotas legendinėje „Abbey Road“ studijoje, kurioje savo žymiausias dainas įrašė tokios muzikos legendos kaip „The Beatles“ ir daugelis kitų.

Rag‘n’BoneMan debiutas su keturis kartus platininiu tapusiu albumu „Human“ ir fenomenalaus populiarumo susilaukusiu singlu tuo pačiu pavadinimu atnešė šiam britui pasaulinę šlovę. Atlaikęs netikėtai užplūdusią populiarumo bangą, surengęs koncertus visame pasaulyje, tame tarpe ir Lietuvoje, atlikėjas nusprendė padaryti pertrauką.

Dainą su Pink! galite išgirsti čia:

Žymusis britas išvyko į Nešvilį – Amerikos miestą garsėjantį kantri muzika – kur kūrė ir įrašinėjo savo antrąjį albumą. Ten jis dirbo su „Grammy“ laimėtoju, prodiuseriu ir instrumentalistu Mike‘u Elizondo, kuris prodiusavo kai kurias Eminemo, 50 Cent ir kitų muzikos žvaigždžių dainas. Taip pat naujajame Rag‘n’BoneMan albume groja su Prince‘u ir Jacku White‘u albumus įrašinėję muzikantai. Į Didžiąją Britaniją Rag‘n’BoneMan grįžo prieš pat koronaviruso pandemijos pradžią. O įsibėgėjant 2021 m. nusprendė po truputį atskleisti ir savo ilgų metų kūrybos rezultatus. Pagaliau jis pristatė ir visą albumą „Life By Misadventure“, su kuriuo žengia didelį žingsnį į priekį ir kaip atlikėjas, ir kaip dainų autorius.

Singlą „Fall in Love Again“ galite išgirsti čia: