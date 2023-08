Puzaraitė-Žvagulienė atskleidė gudrybę, kuo vaikams keičia saldumynus: renkasi mieliau už šokoladą

Vaikai pasiryžę pirmą kartą įveikti 200 metrų ilgio trasą, o energijos bėgimui semsis iš šeimoje kruopščiai puoselėjamo sveikatai palankaus mitybos raciono.

„Subalansuota mityba – mūsų kasdienybė“, – teigia I. Puzaraitė-Žvagulienė. Tokios mitybos privalumais dalijasi ir gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė, pasakojanti apie maistingų produktų svarbą vaikų vystymuisi bei fiziniam aktyvumui.

Subalansuotos mitybos iššūkiai išsprendžiami kompromisais

Ineta Puzaraitė-Žvagulienė pasakoja, kad sveikatai palankus maistas jos šeimoje tapęs neatsiejama kasdienybės dalimi, todėl išlaikyti subalansuotą mitybą nereikia didelių valios pastangų: „Turime savo vaikų darželį, kuriame įprasta, jog maistas yra sveikas ir įvairus. Žinoma, neapsieiname be iššūkių: kartais nėra lengva atsisakyti greito maisto restoranų. Kai vaikai prašo, norisi jiems viską ir duoti, ir leisti, kad tik jie būtų laimingi. Tačiau viskas yra kompromiso reikalas – su vaikais sutariame, kad greito maisto užkandžius ir gėrimus valgysime retai, ypatingomis progomis.“

Kasdieniame Inetos ir Ąžuolo vaikų racione netrūksta daržovių – jiems labai patinka avokadai ir brokoliai: „Šias daržoves valgo tiesiog vienas, užkandžiaudami. Barbora, kaip ir aš, yra salotų mėgėja, todėl dažnai pagrindiniam patiekalui renkasi būtent jas, o Bernardą valgyti ankštines daržoves įpratino mano vyras Žilvinas. c

Dabar prasidedant didžiųjų pupų sezonui sūnus kasdien pagrindiniam patiekalui jas ir renkasi. Viso tokio ugdymo paslaptis – pirmą kartą tinkamai ir skaniai jas pagaminti. Tai labai paprasta, tereikia išvirti su ankštimis, o paskui ir skanu, ir smagus tampa lukštenimo procesas.

Svarbiausia, kad vaikai pajaustų, koks yra natūralus maisto produktų skonis. Dažniausiai su vaikais pavyksta susitarti dėl sveikatai palankių patiekalų valgymo, jie neatsisako to, ką pagaminame. Be to, ir patys labai noriai įsitraukia į maisto gamybą.

Žinoma, ne visada, bet jeigu tik gaminame kažką, prie ko jie taip pat gali prisidėti, tai būtinai gaminame kartu. Ir laiką smagiai praleidžiame, ir rezultatą gerą turime. O begamindami pasikalbame apie skirtingus produktus ir jų naudą.“

Agurkai su medumi – vienas mėgstamiausių desertų

Barboros ir Bernardo mama įsitikinusi, kad parduotuvėse maisto produktus svarbu rinktis atsakingai: „Retai perku pusfabrikačius, todėl su etikečių skaitymu labai ir nesivarginu, tačiau jeigu tenka – visada pažiūriu cukraus ir druskos kiekį produktuose. Na, o mano pirkinių krepšelyje visada yra šviežia mėsa, vaisiai, daržovės, pieno produktai.“

Pasak I. Puzaraitės-Žvagulienės, geriausias metodas atpratinti vaikus nuo nemaistingų užkandžių – tai jų nepirkti ir neturėti namuose, kad nebūtų pasiekiami ranka: „Mūsų namuose labai retai būna saldainių. Dažniausiai jie atsiranda tik tada, kai kas nors padovanoja. Aš esu visiškai „nesaldaininė“. Na, o vaikams, žinoma, norisi to saldumo. Bet aš saviškiam esu parodžiusi, kad švieži agurkai su medumi yra labai skanu ir sveika. Ir ką jūs manot, jie šitą desertą mieliau renkasi už kokius nors guminukus ar šokoladą.

Be to, dukra dažniausiai geria vandenį, sunkiau šiuo atveju tik su sūnumi – jis labai mėgsta sultis ir kakavą. Bet, kaip ir minėjau, pirktinių sulčių stengiuosi namuose neturėti. Na, ir kai nėra prieš akis – tada ir nereikia, tinka vanduo. Žinoma, būna visko, tačiau kiek įmanoma labiau stengiamės galvoti apie tai, kokią naudą mums teikia maistas.“

Anot I. Puzaraitės-Žvagulienės, įdiegti vaikams žinias apie sveikatai naudingus produktus praverčia žaidimai: „Šaldytuve ir ant stalo reikėtų turėti tik sveikus produktus, o jeigu patys tėvai smaližiai – savo saldumynus laikyti vaikams nematomoje vietoje. Taip pat vertinga nuolat kalbėti su vaikais, kas yra sveika, o kas – ne.

Pavyzdžiui, mes net turime savo žaidimą: kai vaikštome parduotuvėje, aš vaikų klausiu apie įvairius produktus ir patiekalus, o jie turi pasakyti ar tai sveika, ar ne. Vaikams labai patinka tokia žaidimo forma.“

Subalansuota mityba suteikia energijos, reikalingos vaikams

Gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė pabrėžia, kad sveikatai palanki mityba vaikams be galo svarbi, nes suteikia reikalingiausių maistinių medžiagų, vitaminų ir mineralų, prisidedančių prie vaikų augimo ir vystymosi: „Šios maistinės medžiagos padeda formuotis kaulams, raumenims, organams ir audiniams. Maistinių medžiagų turtingas maistas, ypač tas, kuriame yra omega-3 riebalų rūgščių, geležies ir kitų vitaminų, yra labai svarbus smegenų vystymuisi ir pažinimo funkcijoms. Sveika mityba gali pagerinti koncentraciją, atmintį ir mokymosi gebėjimus. Be to, subalansuota mityba suteikia energijos, reikalingos vaikams būti aktyviems, sportuoti ir užsiimti fizine veikla, ji taip pat padeda išlaikyti sveiką svorį.“

Be abejonės, sveikatai palanki mityba prisideda ir prie imuniteto stiprinimo.

„Vaisiuose, daržovėse ir grūduose yra vitaminų bei antioksidantų, kurie palaiko stiprią imuninę sistemą ir padeda apsaugoti vaikus nuo ligų. Tėvams taip pat reikėtų turėti mintyje, kad vaikystės valgymo įpročiai dažnai išlieka suaugus. Ankstyvoje vaikystėje pradėję vartoti įvairius maistingus maisto produktus, vaikai išsiugdo sveikatai palankius valgymo įpročius“, – teigia dr. E. Gavelienė.

Didžiausias jubiliejinis bėgimo maratonas Lietuvoje

Inetos Puzaraitės-Žvagulienės vaikai jau visai netrukus, rugsėjo 10d., pirmą kartą stos prie 200 metrų vaikų bėgimo starto linijos „Rimi Vilniaus maratone“, kuriame laukiami visi: patyrę bėgikai galės save išmėginti 42 km ir 195 m trasoje, kiti bėgimo entuziastai galės startuoti pusmaratonio (21,098 km), 10 ar 5 km trasoje.

Tai didžiausias bėgimas Lietuvoje, kiekvieną rugsėjį vykstantis Vilniuje ir sutraukiantis bėgimo profesionalus bei entuziastus iš įvairių pasaulio šalių.

„Maratonai suburia įvairaus amžiaus ir pasiruošimo žmones bendram asmeninio tobulėjimo tikslui bei sutelkia siekti geriausių individualių rezultatų. Dalyviai dažnai užmezga tvirtus ryšius su kitais bėgikais, o tai skatina bendruomeniškumo ir tarpusavio palaikymo jausmą varžybų metu. Šiemet laukia jubiliejinis maratonas, tad geros nuotaikos, sporto šventės atributų ir staigmenų bus dar daugiau“, – sako „Rimi“ ryšių su visuomene ir korporatyvinės atsakomybės vadovė Eglė Krasauskienė.

Išsirinkite savo iššūkį ir susitikime švęsti Vilniaus maratono jubiliejų kartu.