Ineta Puzaraitė-Žvagulienė prakalbo apie vaikus ir šeimos mitybą: kiek sunkiau su mano vyru

Mėgstantys aktyvius žaidimus lauke ir dažnai valgantys daržoves, anot Inetos, jie puikiai pasiruošę išbandymui: „Vaikai nekantrauja išmėginti jėgas maratone – jam ruošimės drauge, gerindami bėgimo įgūdžius Neries regioniniame parke.“

Tam, jog tiek suaugusiems, tiek vaikams būtina sveikatai palanki mityba, kad kūnas turėtų pakankamai energijos intensyviai fizinei veiklai, pritaria ir gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė, dalindamasi praktiškais patarimais.

Ineta Puzaraitė-Žvagulienė su vaikais (5 nuotr.) Su tėčiu vaikai sportuoja krepšinio aikštelėje Į žaidimą su vaikais dažnai įsitraukia ir mama Ineta Puzaraitė-Žvagulienė su dukra Barbora +1 Šeima kartu pradėjo ir bėgioti gamtoje Barbora ir Bernardas vasarą leidžia aktyviai

(5 nuotr.) FOTOGALERIJA. Ineta Puzaraitė-Žvagulienė su vaikais

Vaikai noriai valgo sveikatai palankų maistą

I. Puzaraitė-Žvagulienė pasakoja, kad jos šeimoje sveikatai palanki mityba – svarbi, todėl patiekalai gaminami iš šviežiausių produktų: „Visada stengiuosiu ruošti kuo sveikesnį maistą. Pati esu didelė salotų gerbėja, galėčiau maitintis tik jomis. Prie salotų režimo prisitaikiusi ir mano dukra, kuri dažnai ir namuose, ir kavinėse renkasi jas valgyti.

REKLAMA

REKLAMA

Kiek sunkiau su mano vyru. Kadangi dirba 7 dienas per savaitę – neturi maitinimosi režimo, todėl dažnai jam tenka pavalgyti ir pakeliui, prabėgom. Tačiau, jeigu tik pasitaiko proga, būtinai vežu jam namino maisto. Produktus visuomet renkuosi kokybiškus, be to, auginame 7 vištas, todėl ir kiaušinius valgome pačius šviežiausius.“

REKLAMA

Ineta vaikus nuo mažens pratina prie sveikų produktų, tad, pavyzdžiui, brokolis yra viena jų mėgstamiausių daržovių.

„Tiesa, mėgsta vaisius ir ne tokius sveikatai palankius produktus kaip makaronai – pastarųjų pilno grūdo nelabai nori valgyt. Vis dėlto, ir makaronus perku lietuvių gamybos, šviežius, kurie tikrai žinau, kad pagaminti iš aukščiausios kokybės produktų. Tada ne taip širdį skauda, kad vaikai valgo mažiau sveikatai naudingą patiekalą. O tam, kad vaikus paskatinčiau sveikiau maitintis, kai to nelabai nori, imuosi meno lėkštėje. Pavyzdžiui, įvairiai išpjaustau produktus, kad jiems būtų linksmiau valgyti“, – patarimais dalijasi mama.

REKLAMA

REKLAMA

Aktyvus laisvalaikis – žaidžiant lauke

Verslininkė atvirauja, kad šiuo metu šeimoje sporto treniruotėmis neužsiimama, tačiau ieško alternatyvų: „Su vyru pastaruosius dvejus metus taip įsisukome į darbus, kad mūsų kasdienis gyvenimas ir taip yra tikras sportas.

Tiesa, jau norėčiau pradėti lankyti sporto klubą arba baseiną, bet vis neatrandu tam laisvo laiko. Tačiau daug laiko leidžiame su šeima lauke, aktyviai: žaidžiame raketėmis, kamuoliu.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Kadangi gyvename Neries regioniniame parke, dažnai išeiname ir pasivaikščioti. Mes su dukra kartais vakarais abi pasportuojame. Jai tai labai patinka: ir kaip sportas, ir kaip mūsų laikas kartu.

Be to, ir Bernardas yra sakęs, kad bus sportininkas: negali sulaukti, kada galės lankyti sporto klubą. O Barbora domisi įvairiais sportiniais šokiais, zumba. Pati kažkada bandžiau nusistatyti, kad per dieną turiu nueiti ne mažiau kaip rekomenduojamą 10 tūkst. žingsnių, bet paskui pažiūrėjau, kad aš visada dažniausiai juos ir taip nueinu, bedirbdama kasdienius darbus.“

REKLAMA

Nekantrauja sudalyvauti maratono bėgime

Ineta pasakoja laukianti, kada galės pradėti dažniau bėgioti su vaikais: „Šiuo metu tai nėra mūsų dažna veikla. Labai noriu, kad šiek tiek paaugtų Bernardas ir tada galėčiau aktyviau bėgioti su vaikais. Mus supa labai gražios apylinkės – tai puikios vietos bėgiojimui. Anksčiau aš nuolat bėgiodavau, kiekvieną rytą. Atsiradus vaikams, tai truputį pasikeitė. Bet, tikiuosi, į ritmą sugrįšime.“

REKLAMA

Žvagulių šeimai rugsėjį vyksiantis „Rimi Vilniaus maratonas“ bus pirmasis.

„Vaikai jau negali jo sulaukti: jiems atrodo labai smagu ir įdomu išbandyti save. Dabar teks kai kuriuos darbus pakoreguoti ir išeiti į mišką keliskart per savaitę pabėgioti su vaikais, nes reikia ruoštis. Manau, kad šis maratonas, kaip ir viskas, kas skatina sveiką gyvenimo būdą, yra labai sveikintina. Bet kokios veiklos, kurios suburia žmones, yra sveikintinos, o jeigu tai dar ir sveika – tai visai puiku“, – džiaugiasi I. Puzaraitė-Žvagulienė.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Ištvermė priklausys nuo sveikatai palankios mitybos

Anot gydytojos dietologės dr. Editos Gavelienės, tinkama mityba yra labai svarbi augančiam organizmui: ji užtikrina, kad kūnas palaikytų normalų energijos lygį bei turėtų jėgų veikloms, reikalaujančioms ištvermės, ypač – maratono bėgimui.

Todėl svarbu, kad tėvai, norintys bėgti maratoną su savo vaikais, rodytų sveikos mitybos pavyzdį: „Būtent tėvai turi pasirūpinti, kad vaikas maitintųsi sveikai, pilnavertiškai ir taip gautų kuo daugiau imuninei sistemai bei organizmo energijai palaikyti būtinų medžiagų. Lėkštėje turėtų būti kuo įvairesnis, visavertis maistas. Vaikai kiekvieną dieną turėtų valgyti vaisius ir daržoves, pieno produktus, bent du kartus per savaitę valgyti žuvį, liesą mėsą, kelis kartus per dieną gali būti skanaujama ir viso grūdo gaminių, nereikėtų užmiršti ir ankštinių daržovių. Per dieną jų reikėtų suvalgyti mažiausiai 400 gramų.“

REKLAMA

Pasak gydytojos, galima atsižvelgti ir į sezoniškumą, pavyzdžiui, šiuo metu įtraukti į paros normą daugiau uogų, o artėjant rudeniui – kitų sodo bei daržo gėrybių. „Be to, vaikų mityboje labai svarbią vietą užima skysčiai: per parą rekomenduojama išgerti bent litrą vandens, todėl nuo pat mažumės reikėtų ugdyti šį įprotį“, – pažymi gydytoja dietologė.

Didžiausias jubiliejinis bėgimo maratonas Lietuvoje

Vilniaus miesto gimtadienio proga organizuojamame jubiliejiniame 20-ąjame „Rimi Vilniaus maratone“ laukiami visi: patyrę bėgikai galės save išmėginti 42 km ir 195 m trasoje, kiti bėgimo entuziastai galės startuoti pusmaratonio (21,098 km), 10 ar 5 km trasoje, o patys mažiausieji įveiks savo pirmuosius 200 m vaikų bėgime.

REKLAMA

„Maratonai suburia įvairius žmones bendram asmeninio tobulėjimo tikslui bei sutelkia siekti geriausių individualių rezultatų. Dalyviai dažnai užmezga tvirtus ryšius su kitais bėgikais, o tai skatina bendruomeniškumo ir tarpusavio palaikymo jausmą varžybų metu. Šiemet laukia jubiliejinis maratonas, tad geros nuotaikos, sporto šventės atributų ir staigmenų bus dar daugiau“, – sako „Rimi“ ryšių su visuomene ir korporatyvinės atsakomybės vadovė E. Krasauskienė.

Tai didžiausias bėgimas Lietuvoje, kiekvieną rugsėjį vykstantis Vilniuje ir sutraukiantis bėgimo profesionalus beientuziastus iš įvairių pasaulio šalių. Išsirinkite savo iššūkį ir susitikime švęsti Vilniaus maratono jubiliejų kartu.