Kalendorius
Rugpjūčio 28 d., ketvirtadienis
Vilnius +23°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės

„Putoja“ vėl kviečia Vilniuje pažinti viso pasaulio kraftinį alų

2025-08-28 09:00 / šaltinis: tv3.lt
2025-08-28 09:00

Į sostinę ketvirtus metus iš eilės alaus mėgėjus vėl sutrauks kraftinių gėrimų paroda „Putoja“. Rugsėjo 12-13 dienomis aludariai iš viso pasaulio savo kūrinius pristatys „Dūmų fabriko“ renginių erdvėse.

Putoja
25

Į sostinę ketvirtus metus iš eilės alaus mėgėjus vėl sutrauks kraftinių gėrimų paroda „Putoja“. Rugsėjo 12-13 dienomis aludariai iš viso pasaulio savo kūrinius pristatys „Dūmų fabriko“ renginių erdvėse.

REKLAMA
0
REKLAMA
REKLAMA

Šiemet parodos dalyvių geografija – itin plati. Į renginį atvyksta 36  bravorai iš Europos, Amerikos, Afrikos ir Azijos žemynų. Parodos lankytojams jie Vilniuje pristatys net 140 alaus rūšių. 

REKLAMA

Dauguma šių alaus rūšių neprekiaujama Lietuvoje. Pasak „Putoja“ organizatoriaus Lino Zakarevičiaus, vienas iš parodos tikslų ir yra pristatyti Lietuvos alaus gurmanams jų dar nepažintus ar ne taip lengvai pasiekiamus skonius.

„Tai – unikali ir vienintelė proga metuose pažinti naujas kraftinio alaus rūšis ir geros muzikos fone pabendrauti su jų kūrėjais, - sakė jis. – Tokia galimybe į „Putoja“ kasmet pritraukia ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos valstybių alaus gurmanus.“

REKLAMA
REKLAMA

Jau ketvirtus metus vykstančio renginio metu vyks laisvo formato alaus degustacijos ir bravorų aludarių diskusijos apie gėrimus ir jų gamybą. L. Zakarevičiaus teigimu, parodos misija – vystyti kraftinio alaus kultūrą Lietuvoje.

„Norime pristatyti aludarystės daugiakultūriškumą, supažindinti lankytojus su bravorais iš visų pasaulio žemynų, - pasakojo jis. – Šiemet ypatingos egzotikos atneš atvykstantys bravorai net iš Pietų Afrikos ir Indijos.“

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA

Akimirkos iš 2024 metų „Putoja“ parodos
(25 nuotr.)
(25 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Akimirkos iš 2024 metų „Putoja“ parodos

Naujojoje Vilnioje įsikūrusiame „Dūmų fabrike“ vyksiančios „Putoja“ organizatoriai kviečia į renginį vykti viešuoju transportu – 6G greituoju autobusu arba traukiniu. Juo po renginio bus patogu grįžti ir į miesto centrą – abi dienas iš renginio vietos iki centrinės Vilniaus geležinkelio stoties kursuos specialūs „Putoja“ traukinių reisai.

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų