„Putoja“ vėl kviečia Vilniuje pažinti viso pasaulio kraftinį alų

Šiemet parodos dalyvių geografija – itin plati. Į renginį atvyksta 36 bravorai iš Europos, Amerikos, Afrikos ir Azijos žemynų. Parodos lankytojams jie Vilniuje pristatys net 140 alaus rūšių.
Dauguma šių alaus rūšių neprekiaujama Lietuvoje. Pasak „Putoja“ organizatoriaus Lino Zakarevičiaus, vienas iš parodos tikslų ir yra pristatyti Lietuvos alaus gurmanams jų dar nepažintus ar ne taip lengvai pasiekiamus skonius.
„Tai – unikali ir vienintelė proga metuose pažinti naujas kraftinio alaus rūšis ir geros muzikos fone pabendrauti su jų kūrėjais, - sakė jis. – Tokia galimybe į „Putoja“ kasmet pritraukia ne tik Lietuvos, bet ir kitų Europos valstybių alaus gurmanus.“
Jau ketvirtus metus vykstančio renginio metu vyks laisvo formato alaus degustacijos ir bravorų aludarių diskusijos apie gėrimus ir jų gamybą. L. Zakarevičiaus teigimu, parodos misija – vystyti kraftinio alaus kultūrą Lietuvoje.
„Norime pristatyti aludarystės daugiakultūriškumą, supažindinti lankytojus su bravorais iš visų pasaulio žemynų, - pasakojo jis. – Šiemet ypatingos egzotikos atneš atvykstantys bravorai net iš Pietų Afrikos ir Indijos.“
Naujojoje Vilnioje įsikūrusiame „Dūmų fabrike“ vyksiančios „Putoja“ organizatoriai kviečia į renginį vykti viešuoju transportu – 6G greituoju autobusu arba traukiniu. Juo po renginio bus patogu grįžti ir į miesto centrą – abi dienas iš renginio vietos iki centrinės Vilniaus geležinkelio stoties kursuos specialūs „Putoja“ traukinių reisai.
