Putino buvusi žmona atskleidė santuokos griūtį: retai matėsi, nebenešiojo vestuvinių žiedų

Moteris teigė, kad Vladimiras Putinas buvo smurtaujantis ir neištikimas per 31 metus trukusią santuoką stiuardesei Liudmilai Putinai. 64-erių Liudmila ir 69-erių Putinas susituokė 1983 metais ir išliko susituokę iki 2014 metų, nepaisant nuolatinių gandų apie jų santykius. Pora tvirtino, kad išsiskyrė, nes dėl įtempto Rusijos prezidento darbo grafiko „vos matė vienas kitą“, rašo mirror.co.uk.

Tačiau buvo įnirtingų spėlionių apie svetimavimą, o Liudmila, kaip pranešama, kartą žvalgybos agentui pasakė, kad V. Putinas yra „moterų užgauliotojas“ ir dažnai ją įžeidinėja. Teigiama, kad Putinas susilaukė mažiausiai dviejų sūnų su savo „slapta meiluže“ buvusia olimpine ritminės gimnastės atstove Alina Kabajeva (38).

Pastarosiomis dienomis buvo pranešta, Putino meilužė laukiasi dar vieno kūdikio. Putino vedybų su Liudmila istorija prasidėjo devintojo dešimtmečio pradžioje, kai pora susipažino gimtajame Leningrade, dabartiniame Sankt Peterburge. Jie susidraugavo po to, kai bendras draugas pakvietė Putiną kartu su keliomis draugėmis pažiūrėti spektaklio.

Prieš pirmąjį jų susitikimą V. Putinas prisipažino turįs „įprotį gyventi vienišiaus gyvenimą“. Teigiama, kad jis slėpė, kad didžiąją dalį jų trejus metus trukusių piršlybų dirbo KGB šnipu, kol jie susituokė 1983 m. liepos mėn.

Pora susilaukė dviejų dukterų: Marijos ir Jekaterinos. Tačiau panašu, kad santuoka nepažabojo vyro troškimų – Liudmila, kaip pranešama, kartą Vakarų Vokietijos žvalgybos agentui pasakė, kad jos vyras buvo tikras mergišius ir taip pat smurtaujas. Rašytojas Ėrichas Schmidtas-Eenboomas sakė, kad agentė, dėl savo apkūnios figūros pavadinta „Balkonu“, pelnė Liudmilos pasitikėjimą, kai ji su Putinu gyveno Drezdene.

Devintajame dešimtmetyje Putinas buvo gyveno Vokietijos mieste kaip KGB agentas. Pranešama, kad vėliau Liudmila skundėsi dėl ilgų savo vyro darbo valandų, kai jis pradėjo dirbti Sankt Peterburgo mero Anatolijaus Sobčako patarėju.

Savo autobiografijoje V. Putinas prisipažįsta, kad jo žmona „verkė visą dieną“, kai suprato, kad šeimos „privatus gyvenimas baigėsi“, jam tapus Rusijos prezidentu 2000 m.

Pranešama, kad Liudmila troško pati įsitraukti į aktyvų visuomenės gyvenimą, kad galėtų stovėti šalia vyro, tačiau jis paliko ją šešėlyje, nes esą manė, kad ji turėtų „būti kuklesnė ir neišsiskirti“. 16 ir 17 valandų darbas per dieną pablogino jo šeimyninį gyvenimą, o 2013 m. birželį jie paskelbė, kad skiriasi likus kelioms savaitėms iki 30-ųjų vestuvių metinių.

Pasirodęs valstybinėje televizijoje po to, kai kartu dalyvavo balete, V. Putinas prisipažino, kad gandai, kad jis ir jo žmona nebegyvena kartu, yra „tiesa“ ir ji „atliko savo darbą“ kaip Rusijos pirmoji ponia. Per jo valdymo metus ji pasirodė tik tada, kai to reikalavo protokolas, retai atrodė besijaučianti patogiai, o prieš kelerius metus buvo prieštaringai vertinama televizijos, nes nenešiojo vestuvinio žiedo.

„Mūsų santuoka baigėsi dėl to, kad mes beveik nebesimatėme, – sakė Liudmila. – Vladimiras yra visiškai pasinėręs į savo darbą. Mūsų vaikai užaugo, kiekvienas gyvena savo gyvenimą... O aš tikrai nemėgstu viešumos.“

Bėgant metams Putiną slėgė gandai apie romaną, kurį jis visada neigė. Tačiau jie dar labiau pablogėjo, kai politinis varžovas Aleksijus Navalnas pareiškė, kad per slaptą ceremoniją jis vedė buvusią olimpinę gimnastę Aliną Kabajevą. Kabajeva iškovojo Rusijos aukso medalį Atėnų olimpinėse žaidynėse 2004 m., prieš pasitraukdama iš sporto ir pradėdama karjerą politikoje.

Kadaise laikyta geidžiamiausia Rusijos moterimi, vienintelis kitas piršlys, su kuriuo ją siejo žiniasklaida, buvo vedęs gruzinų policininkas, tačiau teigiama, kad šie santykiai nutrūko iki 2005 m. Gandai pirmą kartą 30 metų už Putiną jaunesnę Kabajevą susiejo su Rusijos lyderiu dar 2008 metais, kai ji buvo prokremliška parlamentarė.

Daugelis rusų ją laikė Putino santuokos su Liudmila iširimo priežastimi ir tikėjo, kad ji tapo naująja Rusijos pirmąja ponia. Kaimyninės Baltarusijos diktatorius Aleksandras Lukašenka užsiminė, kad V. Putinas skyrybų sprendimą priėmė dėl to, kad Kabajeva „darė spaudimą prezidentei“.

Manoma, kad Putinas su Kabajeva susilaukė mažiausiai dviejų sūnų, o dabar ji, kaip pranešama, vėl pastojo. Šaltiniai „The Sun“ sakė, kad despotas siautėjo, kai pasklido žinia apie kūdikį, kai jis ruošėsi Rusijos Pergalės dienos paradui Raudonojoje aikštėje, Maskvoje. Apie tai pranešė Rusijos naujienų kanalas „General SVR Telegram“: „Putinas sužinojo, kad jo meilužė vėl nėščia ir, atrodo, tai nebuvo planuota“.

Teigiama, kad išsiskyręs Putinas buvo „suvaldytas ir atsiribojęs“, kai išgirdo, kad olimpietė vėl nėščia, buvo ypač baimindamasi, kad ši žinia sugadins karinį paradą jam tebesiveržus į Ukrainą. Anksčiau buvo pranešta, kad lanksčiausia Rusijos moterimi tituluojama Kabajeva su vaikais slapstėsi Šveicarijoje. Vietos naujienų agentūros praneša, kad 2015 m. ji ten susilaukė vieno sūnaus, o 2019 m. – Maskvoje.