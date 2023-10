Putinistas Dima Bilanas – ligoninėje: susidūrė su rimtomis sveikatos problemomis

Dėl ligos vyrui prasidėjo problemos su balsu, jis kurį laiką negali dainuoti. Dėl to vyras atšaukė koncertus Jekaterinburge, Tiumenėje, Permėje ir Čeliabinske, rašo unian.net.

Verta paminėti, kad Bilanas iki tol ir toliau aktyviai koncertavo Rusijoje. Nuo pat Rusijos invazijos pradžios jis nerėmė Ukrainos, kurioje iki 2014 m. turėjo daug gerbėjų.

Be to, atlikėjas viešai remia Rusiją. Dainininkas ne kartą yra sakęs, kad Rusijos Federacija yra nuostabi šalis. Jis taip pat be užuolankų pasakoja, kad džiaugiasi būdamas šalies, kuri įsiveržė į Ukrainą ir surengė tautos genocidą, dalimi.

Karo pradžioje jis taip pat sakė, kad vis dėlto nori „taikos pasaulyje“. Tačiau vėliau jis greitai stojo gimtosios šalies pusėn.

Dima Bilanas du kartus atstovavo Rusijai „Eurovizijos“ dainų konkurse: 2006 m. su daina „Never Let You Go“ užėmė antrąją vietą, o 2008 m. su daina „Believe“ užėmė pirmąją vietą ir tapo vieninteliu atlikėju iš Rusijos, laimėjusiu „Euroviziją“.

2016 m. dainininkas koncertavo koncerte-mugėje „Mes esame kartu“, skirtame neteisėtos Krymo aneksijos metinėms paminėti.

Nuo pat karjeros pradžios jis gerbėjų širdis pavergė ne tik dėl nuostabaus balso, tačiau ir dėl nepriekaištingos išvaizdos. Jis pelnė daugelio merginų simpatijas. Tačiau panašu, jog jo gyvenimas nėra rožėmis klotas.

Dima Bilanas (nuotr. Instagram)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Dima Bilanas

Vyras ne kartą yra įsivėlęs į skandalą, kuomet ant scenos lipo padauginęs alkoholio.

40-metis atlikėjas visai neseniai viešai prabilo apie šią problemą.

„Taip, geriu. <..> Deja, turiu tokią problemą: gerdamas negaliu sustoti. Man atrodo, kad nėra šeimos, kurioje nebūtų tokios problemos. Ką aš galiu pasakyti?! Visa Europa taip geria“, – neslėpė vyras.

Pasak D. Bilano, apie priklausomybę jis pirmą kartą sužinojo prieš ketverius metus. Jis kreipėsi į gydytoją, kuris jam diagnozavo trečią alkoholizmo stadiją. „Aš kovoju su šia problema, man patinka laimėti“, – patikino dainininkas.

Primename, kad kiek anksčiau rašėme apie tai, jog D. Bilanas įmonės vakarėlyje pasirodė gerokai išgėręs ir išėjo į sceną sudainuoti savo dainų. Panašu, kad tai padaryti jam sunkiai sekėsi.

Tiesa, D. Bilanas šio incidento taip pat nepaliko nuošalyje ir pasisakė apie tai.

Socialiniuose tinkluose netrūksta įvairių vaizdo įrašų iš minėto įmonės vakarėlio. Juose jis sunkiai ištaria žodžius bei svyruoja.