Ar prisimenate merginų numylėtinį Dimą Bilaną? Pamatykite, kaip 39-erių atlikėjas atrodo dabar

Nuo pat karjeros pradžios jis gerbėjų širdis pavergė ne tik dėl nuostabaus balso, tačiau ir dėl nepriekaištingos išvaizdos. Jis pelnė daugelio merginų simpatijas.

Atlikėjas augo mažame Rusijos mieste, tačiau jau tada išryškėjo būsimos žvaigždės talentas. Svarbu paminėti, kad šeima jam suteikė Viktoro Belano vardą, tačiau prodiuseriai manė, kad tai nėra tinkamas sceninis vardas. Jau žvaigžde tapęs vyras dėl pakeisto vardo turėjo daug teisinių problemų, kurias jis išsprendė prieš kelis metus oficialiai pakeitęs vardą ir pavardę.

Kartu su seserimi mokyklą lankęs vaikas mėgo dėmesį, gerai sekėsi deklamuoti eilėraščius. Mokykloje laimėjo „Jaunojo Kaukazo talento“ konkursą ir nusprendė savo ateitį sieti su muzika. Po mokyklos išvyko į Maskvą, kur baigė Valstybinės Gnesinų muzikos mokyklos klasikinio vokalo atlikėjo specialybę.

Visgi jo istorija įrodė, kad scenos žvaigžde per vieną dieną netampama – jis sunkiai mokėsi, dieną dirbo drabužių parduotuvės darbuotoju. Jis labai mėgo Whitney Houston dainas ir svajojo, kaip vieną dieną taps didžiule žvaigžde. Vėliau Diane Warren, kuri dirbo su Whitney Houston, Celine Dion, Ricky Martinu ir „Aerosmith“, rašys Dimai dainas.

Už savo karjerą ir greitą išpopuliarėjimą Dima gali būti dėkingas prodiuseriui Yury Aizenshpis, kuris skyrė daug laiko ir pinigų, kad užaugintų žvaigždę.

2006-aisiais pirmąkart su daina „Never Let You Go“ pasirodęs vaikinas užkariavo tūkstančių širdis – vis dėlto to nepakako, kad jis laimėtų „Eurovizijos“ dainų konkursą – D. Bilanas liko antras.

Po dviejų metų, 2008-aisiais, jautrią dainą „Believe“ pristatęs D. Bilanas pasikvietė ir kelis itin garsius žmones – kartu scenoje su juo pasirodė smuiku grojęs Edvinas Martinas ir olimpinis bei pasaulio dailiojo čiuožimo čempionas Jevgenijus Pliuščenka.

