Prisimenate skandalingą atlikėją Marilyn Manson? Štai kaip jis atrodo dabar

Amerikiečių roko muzikantas Brianas Hughas Warneris, geriau žinomas sceniniu slapyvardžiu Marilyn Manson, išgarsėjo kaip pagrindinis vokalistas grupėje jo sceniniu vardu ir yra vienintelis nuolatinis grupės narys nuo jos sukūrimo 1989 metais.

Mažai kas žino, kad 1990 m. jis įstojo į koledžą Fort Loderdeile, Floridoje, ir siekė įgyti žurnalistikos diplomą, o patirties šioje srityje įgijo rašydamas straipsnius muzikos žurnalui. Jis ėmė interviu iš garsių muzikantų, vienas jų buvo Trentas Reznoras iš grupės „Nine Inch Nails“ – pastarasis tapo jo mentoriumi ir prodiusavo jo debiutinį albumą.

Marilyn Manson – vienas skandalingiausių atlikėjų muzikos pasaulyje

Praėjusio amžiaus dešimtajame dešimtmetyje pasirodžiusi jo muzika ir albumai pelnė jam kontroversiškos asmenybės reputaciją, o žiniasklaidos antraštėse jis ne kartą buvo vadinamas žmogumi, darančiu neigiamą įtaką jaunimui.

Tiesa, Marilyn Manson populiarumas išaugo tik 1995-aisiais, kai jo muzikinis albumas „Smells Like Children“ pateko į „Billboard 200“ keturiasdešimtuką, o jo „Eurythmics“ dainos „Sweet Dreams (Are Made of This)“ versiją dažnai ėmė groti MTV kanalas.

JAV trys Marilyn Manson albumai pelnė platininį statusą, dar trys – auksinį. Jis kartu su grupe buvo nominuotas keturiems „Grammy“ apdovanojimams, o asmeniškai Mansonas gavo „Grammy“ nominaciją už darbą prie Kanye Westo albumo „Donda“.

Marilyn Manson žinomas ne tik kaip scenos išsišokėlis – jis yra vaidinęs ir kine. Debiutas įvyko 1997 m., kai jis nusifilmavo Davido Lyncho filme „Pamirštas greitkelis“, vėliau sukūrė dar keletą antraplanių vaidmenų.

Be to, 1999 m. Mansonas pradėjo tapytojo karjerą – jis ėmė tapyti akvarele. Ši veikla atsirado visai netikėtai, kai jis, nuėjęs į parduotuvę, nusipirko vaikišką akvarelių rinkinį ir išbandęs šią veiklą suprato, kad tapyba – jo nusiraminimo būdas.

Muzikantui taip pat priklauso Los Andžele esanti meno galerija „Celebritarian Corporation Gallery of Fine Art“. 2002 m. įvyko pirmoji jo darbų paroda, o ir šiandien galima įsigyti jo tapytų paveikslų.

Prieš daugiau nei tris dešimtmečius karjerą pradėjęs muzikantas ir toliau kuria muziką ir pasirodo scenoje – 2024-aisiais jis leidosi į turą po Šiaurės Ameriką, o kitąmet numatytas jo turas Europoje ir Jungtinėje Karalystėje.

Jo fanams 2024-ieji buvo išskirtiniai metai, mat nuo 2019 m. jis buvo padaręs pertrauką pasirodžius įvairiems kaltinimams – buvusi jo draugė Evan Rachel Wood jį apkaltino psichologiniu ir seksualiniu smurtu. Jiedu draugavo, kai aktorei buvo vos 18 metų, o Mansonui – 36-eri, 2010 m. jie trumpai buvo susižadėję, tačiau greitai keliai išsiskyrė.

Po jo buvusios sužadėtinės kaltinimų pasipylė ir kitų merginų pasakojimai apie patirtą smurtą ir prievartą. Visus kaltinimus Mansonas neigia ir pats padavė E. R. Wood į teismą už šmeižtą. Daugelis moterų ieškinių buvo atmesti.