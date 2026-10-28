Princui palikus namus – jautri žinia iš Kate Middleton

Kaip praneša „Page Six“, spalio 22 dieną lankydamasi Hovetono miestelyje Anglijoje Kate bendravo su vietos gyventojais ir papasakojo, kad nekantrauja sulaukti vaikų sugrįžimo namo per mokyklos atostogas.
Princas George'as pradėjo naują gyvenimo etapą
Vienas iš ten buvusių žmonių leidiniui „Hello!“ pasakojo, kad princesė prisipažino laukianti George'o sugrįžimo ir jo pasiilgusi.
Kai renginyje dalyvavęs vaikas užsiminė, kad jam tai paskutinė diena mokykloje prieš trumpąsias atostogas, Kate esą atsakė: „Mano vaikams rytoj prasideda atostogos ir aš nekantrauju, kada visi jie bus namuose.“
Pasak liudininko, princesė taip pat užsiminė, kad šeima per atostogas galbūt kur nors išvyks.
13-metis George'as į Etono koledžą išvyko rugsėjo 8 dieną. Pirmąją jo dieną mokykloje princas Williamas ir Kate sūnų palydėjo patys.
Bekingemo rūmų atstovai dar birželį patvirtino, kad George'as mokysis šioje prestižinėje mokykloje, kurioje anksčiau mokėsi ir jo tėvas Williamas. Princas ten praleido 1995–2000 metus. Šioje mokykloje mokėsi ir Williamo brolis Harry.
Tuo metu jaunesnieji karališkosios poros vaikai – 11-metė princesė Charlotte ir 8-erių princas Louisas – lanko dieninę mokyklą „Lambrook“, esančią Berkšyre.
Karališkosios šeimos komentatorė Kinsey Schofield anksčiau „Page Six“ teigė, kad vienas didžiausių iššūkių George'ui mokykloje gali būti jo privatumo apsauga.
Anot jos, svarbiausia bus suderinti įprastą paauglystę su tuo, kad princas yra viešas asmuo, o jo bendramoksliai naudojasi socialiniais tinklais.
„Didžiausias iššūkis bus ne mokslai ar draugų susiradimas. Tai bus princo George'o privatumo išsaugojimas pasaulyje, kuriame kiekvienas bendramokslis turi „TikTok“, – teigė komentatorė.
Ji pridūrė, kad Williamas ir Harry mokyklą lankė dar prieš socialiniams tinklams iš esmės pakeičiant paauglių kasdienybę.
George'ui teks augti kitokiomis sąlygomis – kai bet kuri akimirka gali akimirksniu pasklisti internete.