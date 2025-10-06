Kalendorius
Spalio 6 d., pirmadienis
Vilnius +13°C
Horoskopai
Programos image
Orai
Pranešti naujieną
Paieška

Naujausios

Karas Ukrainoje

Lietuva

Verslas

Užsienis

Gyvenimas

Sportas

Video

Žmonės

Automanas

Mano naujienos
Komentuoti
0
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Užsienio žvaigždės

Princui Harry – neramus laikas: teko įsikišti apsaugos darbuotojams

2025-10-06 16:55 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-10-06 16:55

Gegužę Harry pralaimėjo apeliacinį teismą dėl savo apsaugos priemonių Jungtinėje Karalystėje ir, po šio sprendimo, interviu per televiziją pasakė, kad „neįsivaizduoja pasaulio, kuriame aš grįžčiau į Jungtinę Karalystę su savo žmona ir vaikais“. Šis teismo sprendimas tapo svarbiu momentu porai, nes jie ir toliau susiduria su iššūkiais, susijusiais su savo saugumu ir apsauga.

Harry ir Meghan Markle (nuotr. SCANPIX)
6

Gegužę Harry pralaimėjo apeliacinį teismą dėl savo apsaugos priemonių Jungtinėje Karalystėje ir, po šio sprendimo, interviu per televiziją pasakė, kad „neįsivaizduoja pasaulio, kuriame aš grįžčiau į Jungtinę Karalystę su savo žmona ir vaikais“. Šis teismo sprendimas tapo svarbiu momentu porai, nes jie ir toliau susiduria su iššūkiais, susijusiais su savo saugumu ir apsauga.

REKLAMA
0

TAIP PAT SKAITYKITE:

Neseniai, kai Harry lankėsi Jungtinėje Karalystėje patyrė nerimą keliančią situaciją, skelbė mirror.co.uk.

REKLAMA
REKLAMA

Harry ir Meghan Markle
(6 nuotr.)
(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Harry ir Meghan Markle

Harry – neramumai

Pranešama, kad viena moteris persekiojo Harry ir įsibrovė į „apsaugotą zoną“ viešbutyje, kuriame jis buvo apsistojęs Londone.

REKLAMA

„The Telegraph“ praneša, kad moteris, įvardijama kaip „susikoncentravęs asmuo“, buvo identifikuota Harry asmeninės apsaugos komandos ir buvo pastebėta ne tik Londone, bet ir kitose vietose, įskaitant Nigeriją per poros 2024 metų vizitą.

Po šio įsibrovimo, moteris bandė prieiti prie Harry netrukus po to, kai jis lankėsi Londono Imperatoriškajame koledže. Apsaugos darbuotojai buvo priversti „sustabdyti“ ją, kad ji nepriartėtų dar arčiau.

REKLAMA
REKLAMA

„Pranešama, kad žinoma persekiotoja buvo „sustabdyta“ privačios apsaugos darbuotojų per jo vizitą Jungtinėje Karalystėje, po to, kai šis „susikoncentravęs asmuo“ bandė prieiti prie jo du kartus“, – praneša žiniasklaida.

Šis įvykis tik dar labiau atkreipia dėmesį į Harry ir Meghan Markle gyvenimo iššūkius, susijusius su jų saugumu.

 

Patiko straipsnis? Užsiprenumeruokite mūsų naujienlaiškį ir gaukite svarbiausias dienos naujienas bei įdomiausius straipsnius kiekvieną darbo dieną 11 val. Tiesiai į Jūsų el. paštą!

REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų