Princui Harry – neramus laikas: teko įsikišti apsaugos darbuotojams

Neseniai, kai Harry lankėsi Jungtinėje Karalystėje patyrė nerimą keliančią situaciją, skelbė mirror.co.uk.
Harry – neramumai
Pranešama, kad viena moteris persekiojo Harry ir įsibrovė į „apsaugotą zoną“ viešbutyje, kuriame jis buvo apsistojęs Londone.
„The Telegraph“ praneša, kad moteris, įvardijama kaip „susikoncentravęs asmuo“, buvo identifikuota Harry asmeninės apsaugos komandos ir buvo pastebėta ne tik Londone, bet ir kitose vietose, įskaitant Nigeriją per poros 2024 metų vizitą.
Po šio įsibrovimo, moteris bandė prieiti prie Harry netrukus po to, kai jis lankėsi Londono Imperatoriškajame koledže. Apsaugos darbuotojai buvo priversti „sustabdyti“ ją, kad ji nepriartėtų dar arčiau.
„Pranešama, kad žinoma persekiotoja buvo „sustabdyta“ privačios apsaugos darbuotojų per jo vizitą Jungtinėje Karalystėje, po to, kai šis „susikoncentravęs asmuo“ bandė prieiti prie jo du kartus“, – praneša žiniasklaida.
Šis įvykis tik dar labiau atkreipia dėmesį į Harry ir Meghan Markle gyvenimo iššūkius, susijusius su jų saugumu.
