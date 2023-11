Princo Harry planai pakrypo netikėta linkme: to nebesitikėjo niekas

Kaip rašo portalas „Mirror“, princas Harry, kuris su žmona Meghan Markle (42 m.) Jungtinę Karalystę paliko dar 2020 m., šiuo metu medžioja namus, ieškodamas naujo nekilnojamojo turto Jungtinėje Karalystėje, kur galėtų gyventi jo šeima.

Teigiama, kad Harry netikėtai pradėjo puoselėti idėją grįžti į Jungtinę Karalystę. Pasak šaltinių, vyras nori, kad jo vaikai – princas Archie ir princesė Lilibet – turėtų galimybę užmegzti ryšį su savo tetomis, dėdėmis ir pusbroliais.

Be visa to, Harry tikisi, kad toks jo žingsnis padėtų sumažinti įtampą ir susitaikyti su šeima, kol dar „ne per vėlu“.

REKLAMA

REKLAMA

Šeimai artimas šaltinis teigė, kad neatmetama galimybė, jog retkarčiais jie galėtų pasinaudoti nedideliu butu Kensingtono rūmuose, tačiau savo būstą jie planuoja įsigyti patys.

REKLAMA

Primename, kad vis dar tebetvyrančią įtampą tarp princo Harry ir karališkosios šeimos įrodo ir tai, kad juodu su Meghan nėra pakviesti į karaliaus Karolio III 75-ąjį gimtadienį, kurį jis minės lapkričio 14 d.

Vakarėlis vyks Klarenso rūmuose, jame dalyvaus artimiausi karaliaus draugai ir šeima. Pranešama, kad Harry ir Meghan nebus tarp šių pakviestųjų sąrašo, skelbia portalas „Mirror“.

Tačiau pranešimų apie tai, kokia gali būti šeimyninio atsisakymo priežastis ir kas iš tiesų dėl to kaltas, yra įvairių.

REKLAMA

REKLAMA

Iš pradžių laikraštis „Sunday Times“ teigė, kad princas Harry buvo pakviestas į renginį, tačiau nusprendė atsisakyti kvietimo. Dabar teigiama, kad pora net nebuvo apie tai informuota.

Harry ir Meghan atstovas spaudai dienraščiui „Daily Mail“ sakė: „Nebuvo jokio kontakto dėl kvietimo į artėjantį Jo Didenybės gimtadienį. Apmaudu, kad laikraštis „Sunday Times“ šią istoriją pateikė klaidingai“.

„Esu tikras, kad princas Harry ras būdą privačiai susisiekti ir pasveikinti Jo Didenybę su gimtadieniu, kaip jis visada darydavo“, – sakė poros atstovas.