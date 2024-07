Nuo tada, kai pasirodė sensacingas „Netflix“ dokumentinio filmo anonsas, visas dėmesys krypo į princą Harry ir Meghan Markle.

Catherine Ommanney, kuri teigė 2006 m. susitikinėjusi su Harry, sakė, kad jis dabar yra pagaliau laisvas ir kad visada svajojo apie normalų gyvenimą, rašo walesonline.co.uk.

Žurnalui „OK!“ Catherine sakė, kad didžiuojasi, jog Harry paliko karališkąją šeimą ir persikėlė į JAV. „Meghan ir Harry atrodo labai laimingi kartu ir linkiu jiems visko, kas geriausia, – sakė ji. – Labai didžiuojuosi, kad jis išdrįso persikelti į JAV, ir manau, kad jam tikrai reikėjo tai padaryti – pagaliau būti laisvam.“

Princo Harry buvusi mergina atskleidė, ko jis iš tikrųjų troško

„Labai gerbiu Meghan, o tai, kad Harry pasirinko ją, rodo, jog jį domina ne tik blondinės!“, – pajuokavo ji. Catherine su princu susitikinėjo, kai jam buvo vos 21-eri ir teigė, jog jis visada svajojo būti normalus ir kad karališkasis gyvenimas jį slėgė.

„Man tikrai buvo gaila Harry ir to, kaip mažai jam buvo leidžiama būti savimi, – sakė mergina. – Jis atrodė šiek tiek pasimetęs ir, manau, taip jautėsi dėl daugybės draudimų, kurie varžė jo norus ir siekius.“

Pasak Catherine, jo pareigos, neskaitant akivaizdžių privilegijų, turėjo mažai privalumų, o trys jį lydintys asmens sargybiniai aiškiai ribojo privatumą. Ji prisimena pasakiusi jam, jog jo gyvenimas tikriausiai nelengvas, tarsi auksinės žuvelės stikliniame akvariume.

Kai Catherine jo paklausė, ar jis norėtų iškeisti savo gyvenimą į kieno nors kito, Harry prisipažino, jog mielai rinktųsi normalų gyvenimą.

Catherine buvo 13 metų vyresnė už princą Harry. Pasak jos, princas padėkojo jai, kad ši leidusi jam jaustis normaliu žmogumi – tai jai buvo pats maloniausias jo komplimentas.

„Man susidarė įspūdis, kad jo apsauga nuo pat pradžių buvo nusiteikusi prieš mūsų santykius, – pasakojo Catherine. – Jie, be abejo, stengėsi apsaugoti jį, kad nepabėgtų su 34 metų dviejų vaikų motina. Esu įsitikinusi, kad jie labai prisidėjo prie to, kad viskas baigtųsi taip, kaip baigėsi. Nuoširdžiai tikiuosi, kad dabar Harry turi daugiau laisvės, nes manau, kad jis to akivaizdžiai troško. Ir tikiuosi, kad jis laimingas su Meghan. Linkiu jam tik geriausio.“