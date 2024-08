Princas Williamas užsiaugino barzdą: tokio įvaizdžio nedemonstravo 16 metų

Rugpjūčio 11 d., besibaigiant Paryžiaus olimpinėms žaidynėms, K. Middleton ir princas Williamas paskelbė vaizdo žinutę, kurioje kartu su kitomis garsenybėmis išreiškė padėką ir palaikymą Didžiosios Britanijos sportininkams, atstovavusiems šaliai olimpiadoje.

Šiame vaizdo įraše akyliausi karališkosios šeimos gerbėjai atkreipė dėmesį į du dalykus – princo Williamo naują įvaizdį ir K. Middleton ranką, ant kurios pastebėtas neeilinis papuošalas.

Panašu, kad Williamas pirmą kartą nuo 2008 m. viešumoje pasirodė su barzda. Velso princas įprastai būna švariai nusiskutęs, galbūt iš dalies dėl to, kad tarnavo Karališkosiose oro pajėgose, kur veido plaukuotumas draudžiamas, skelbia portalas PEOPLE.

2008 m., kai kartu su karališkąja šeima dalyvavo tradicinėje Kalėdų dienos išvykoje į bažnyčią, jis netikėtai pasirodė su barzda, tačiau ši išvaizda nebuvo ilgaamžė.

Well done @TeamGB, what an incredible journey!



Every athlete showed immense dedication, heart and passion. You made us all so proud!



Here's to celebrating every triumph at @Paris2024 and looking forward to more from @ParalympicsGB later in the summer 🇬🇧🥇 pic.twitter.com/oCLz7HuuLG