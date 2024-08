Kate Middleton svarstė atsisakyti titulo: paaiškėjo netikėta priežastis

K. Middleton svarstė galimybę nenaudoti Velso princesės titulo, kuris taip glaudžiai siejosi su jos mirusia uošve princese Diana.

Vienas dalykas kėlė baimę

Pasak ištraukos iš naujosios R. Jobsono knygos „Catherine, The Princess of Wales: A Biography of the Future Queen“, autorius atskleidžia, kad to priežastis – Kate baimė būti lyginamai su mirusia princese Diana, kuriai anksčiau priklausė šis titulas.

„Ji žinojo, kad neišvengiamai bus lyginama su Diana, kurios ankstyva mirtis sukėlė tokį pykčio ir sielvarto cunamį. Ir ji buvo teisi“, – rašo R. Jobson, pagal liepos 26 d. „Daily Mail“ paskelbtą knygos ištrauką.

Autorius priduria, kad ši tema buvo aptarta net tarp karališkųjų rūmų narių.

„Keitei visos tokios kalbos kėlė stresą. Iš tiesų, ji pajuto, kad gali pasekti Camilla (kuri pasirinko Kornvalio kunigaikštienės titulą) ir, atėjus laikui, atsisakyti būti vadinama Velso princese“, – rašo autorius naujoje knygoje.

Sutiko iš pagarbos vyrui ir karaliui

Tačiau 2022 m. rugsėjį karaliui Karoliui III atsisėdus į sostą, princesė Kate iš pagarbos savo vyrui ir karaliui maloniai priėmė paaukštinimą.

„Buvo praėję pakankamai laiko, kad titulas taptų priimtinesnis, o Kate pakankamai ilgai buvo pasaulinėje scenoje, kad būtų įvertinta dėl savo savybių“, – rašoma rašytojo tekste, kuris JAV buvo išleistas rugpjūčio 6 d.

Lady Diana Spencer tapo Velso princese, kai 1981 m. ištekėjo už tuometinio princo Charleso, o po jų skyrybų 1996 m. buvo žinoma kaip Diana, Velso princesė.

Karalius Karolis III, kaip manoma, buvo ilgiausiai istorijoje tarnavęs Velso princas iki jo įžengimo į sostą 2022 m. rugsėjį.

Kai 2005 m. tuometinis princas Charlesas vedė Camillą, jo naujoji žmona iš pagarbos Dianai pasirinko būti vadinama Kornvalio hercogiene, o ne Velso princese.