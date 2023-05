Prieš mirtį – mįslinga Tinos Turner žinutė: „Aš pati sau sukėliau didelį pavojų“

Kovo 9-ąją, Tarptautinę pasaulinę inkstų dieną, 83 metų T. Turner papasakojo apie savo sveikatos problemas ir atskleidė, kad 1978 m. jai buvo diagnozuotos hipertenzijos diagnozės rimtai nevertino, rašo dailymail.co.uk.

„Mano inkstai yra mano aukos dėl to, kad nesupratau, jog mano aukštas kraujospūdis turėjo būti gydomas įprastiniais vaistais, – rašė Turner. – Atsisakydama pripažinti realybę, kad man reikia kasdienio, visą gyvenimą trunkančio gydymo vaistais, aš pati sau sukėliau didelį pavojų.“

Kovo mėn. paskelbtame Turner įraše ji rašė: „Per ilgai tikėjau, kad mano kūnas yra nesunaikinamas.“

Balandžio mėn. interviu laikraščiui „The Guardian“ Turner atskleidė, kad nebijo mirties.

Legendinė dainininkė, eidama 86-uosius, mirė trečiadienį savo namuose Šveicarijoje po nepatikslintos ligos. Kol kas neaišku, ar inkstai tiesiogiai prisidėjo prie jos mirties.

Prieš dešimtmetį ji tapo Šveicarijos piliete.

Kančia nusėtas gyenimas

Tina Turner 2021-ųjų spalį (nuotr. SCANPIX)

T. Turner buvo viena sėkmingiausių atlikėjų per visą muzikos istoriją. Per savo muzikinę karjerą ji yra laimėjusi aštuonis Grammy apdovanojimus.

Nuo tada, kai Tina Turner užlipo ant scenos, jos gyvenimas buvo nusėtas tragiškų įvykių, kėlusi ją į gyvenimo aukštumas bei bloškusi į pačias žemiausias žemumas. Jau ir taip sunkaus gyvenimo mačiusi Tina patyrė dar daugiau kančios, kai pateko į Ike‘o Turnerio akiratį. Jis ją padarė žvaigžde, tačiau jos gyvenimą pavertė tikru pragaru.

Sutuoktinis prieš ją smurtaudavo, dažnai ją išnaudodavo ir prieš ją naudojo psichologinį smurtą. Ike‘as su Tina elgėsi lyg su marionete, tačiau jai galiausiai pavyko pabėgti nuo jo.

Vis dėlto net ir išsilaisvinusi iš brutalaus vyro gniaužtų Tina, rodos, patyrė ne ką mažiau kančių. Nepaisant sėkmingos, dešimtmečius trukusios karjeros, viena iš garsiausių šios kartos muzikančių patyrė ne tik asmeninių kančių ir konfliktų su kolegomis, bet ir susidūrė su rimtomis sveikatos problemomis.

Dar vaikystėje jos namus paliko mama, neiškentusi dėl nuolatinių barnių su byru. Greitai ją apleido ir tėvas, dėl ko ji nuo mažens augo su močiute.

Gyvendamos Sent Luise Tina ir jos sesuo dažnai lankydavosi jų rajone veikusiuose ritmenbliuzo klubuose, nors anuomet ji tebuvo paauglė. Ir vieną vakarą „Manhattan“ klube Tina sutiko Ike'ą Turnerį, kuris vėliau padarė didžiulę įtaką jos gyvenimui.

Iš tiesų atlikėjos tikrasis vardas buvo Anna Mae Bullock, tačiau kai ji ėmė nuolat dainuoti su Ike‘u, šis nusprendė, kad jos vardas netraukia dėmesio. Įrašinėdamas savo pirmąjį albumą, kuriame daug dainų buvo įrašyta su Tina, jis nusprendė, kad jai reikia naujo vardo. Taip atsirado albumo pavadinimas „Ike and Tina Turner Revue“.

Prieš dešimtį metų duodama interviu Oprahai Winfrey Tina sakė, kad jos vyras Ike'as labai gudriai pasielgė pakeisdamas jos vardą, parodydamas, kaad ši priklauso jam. Moteris teigė, kad jis gudriai „priklijavo“ savo vardą prie jos būsimuose įrašuose, jis tai darė esą dėl neigiamos patirties: išpopuliarindavo atlikėjus, o šie vėliau be jo pasirašydavo sutartis su įrašų studijomis.

Už Ike'o Turnerio moteris ištekėjo dar 1962-aisiais, tačiau santuoka nebuvo iš laimingųjų. Vos sumainius aukso žiedus, moteris nuo vyro rankos patyrė smurtą, o vestuvių naktį savo pirmąsias santuokos valandas turėjo praleisti viešnamyje stebint gyvą sekso pasirodymą. Gėdydamasi patirties, moteris daugelį metų niekam nepasakojo vestuvių detalių.

Tinai Turner toliau populiarėjant, jos vyras Ikas perėmė grupės finansinius reiklus, sudarinėjo kontraktus bei koncertinių turų grafikus, netrukus prasidėjo nesutarimai šeimoje. Ikas pradėjo piktnaudžiauti narkotikais ir smurtauti prieš savo žmoną. Nesutarimai pradėjo atsiliepti ir grupės finansiniams reikalams. Pagaliau po dar vieno Iko smurtavimo atvejo prieš pat koncertinį pasirodymą 1967 m. Dalase Tina pabėgo nuo vyro. Keletą mėnesių slapstėsi pas savo draugus ir netrukus nusprendė pradėti savo solo karjerą.

T. Turner žinoma dėl savo hitų „Proud Mary“, „What‘s Love Got to Do with It“, „The Best“ ir daugybės kitų.

Su didžiąja scena oficialiai atlikėja atsisveikino 2000-aisiais, tačiau po aštuonerių metų pertraukos surengė pasaulinį turą „Tina!: 50th Anniversary Tour“.

Pernai metų pabaigoje T. Turner išgyveno skaudžią netektį – mirė jos 62-ejų sūnus Ronnie.