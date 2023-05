Mirė legendinė dainininkė Tina Turner

Anot jos atstovo spaudai, po ilgos ligos ji trečiadienį ramiai mirė savo namuose Kusnachte netoli Ciuricho, Šveicarijoje. Prieš dešimtmetį ji tapo Šveicarijos piliete.

T. Turner buvo viena sėkmingiausių atlikėjų per visą muzikos istoriją. Per savo muzikinę karjerą ji yra laimėjusi aštuonis Grammy apdovanojimus.

T. Turner žinoma dėl savo hitų „Proud Mary“, „What‘s Love Got to Do with It“, „The Best“ ir daugybės kitų.

Su didžiąja scena oficialiai atlikėja atsisveikino 2000-aisiais, tačiau po aštuonerių metų pertraukos surengė pasaulinį turą „Tina!: 50th Anniversary Tour“.

Tikrasis dainininkės vardas yra Anna Mae Bullock. Ji gimė gimė 1939 m. lapkričio 26 d. pietų Amerikoje Tenesio valstijoje.

Pernai metų pabaigoje T. Turner išgyveno skaudžią netektį – mirė jos 62-ejų sūnus Ronnie.