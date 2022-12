Dainininkė Tina Turner išgyvena dar vieną sūnaus netektį: „Ronnie, tu per anksti palikai pasaulį“

Apie netektį moteris pranešė socialiniame tinkle.

Internete paskelbtame pranešime dainininkė teigė, kad jos sūnus „per anksti paliko pasaulį“.

Ronnie Turneris mirė ketvirtadienį, gruodžio 8 d., kaip pranešama, anksčiau turėjęs sveikatos problemų.

Jis padarė muzikanto karjerą, grojo su grupe „Manufactured Funk“, taip pat atliko vaidmenį 1993 m. filme „What's Love Got to Do With It“, biografiniame filme apie savo motiną.

Penktadienį Tina Turner socialiniame tinkle „Instagram“ paskelbė juodai baltą nuotrauką, kuria pagerbė savo sūnų.

„Ronnie, tu per anksti palikai pasaulį. Liūdėdama užmerkiu akis ir galvoju apie tave, mano mylimas sūnau“, – prie nuotraukos parašė dainininkė.

Ronnie Turneris buvo dainininkės sūnus, kurio su buvusiu vyru Ike'u Turneriu.

Tiesa, tai nėra vienintelė netektis jos gyvenime. 2018 metais nusižudė jos sūnus Craigas Turneris, kurio susilaukė su muzikantu Raymondu Hillu.