Prieš Matthew Perry mirtį – aktoriaus paviešinta akimirka su brangiu žmogumi

Vienoje paskutiniųjų nuotraukų, kurią aktorius įsikėlė į socialinį tinklą „Instagram“, buvo kadras, kuriame jis laimingas pozuoja šalia savo 82-ejų tėvo Johno Perry.

Paskutinė jo nuotrauka su tėvu buvo paskelbta jo „Instagram“ paskyroje spalio 15 d. – per paskutines dvi „Draugų“ žvaigždės gyvenimo savaites.

„Čia aš ir mano tėvas Johnas, abu laikome po gėrimą, – rašė jis prie nuotraukos, kurioje tėvas ir sūnus matomi su gazuoto gėrimo puodeliais.

Apsidžiaugę „Draugų“ gerbėjai suskubo pabrėžti, kad Johnas 1998 m. „Draugų“ epizode „The One With Rachel's New Dress“ (liet. „Tas su nauja Rachelės suknele“) atliko kviestinį vaidmenį.

Šiame epizode Johnas vaidino pasakiškai turtingą Tajaus Donovano personažo Džošua tėvą, Jennifer Aniston vaidinamos herojės vaikiną.

J. Perry anksčiau už savo sūnų pradėjo aktoriaus profesiją – septintajame ir aštuntajame dešimtmetyje vaidino jūreivį „Old Spice“ reklamose.

Kai tėvai išsiskyrė, Matthew buvo dar vaikas, todėl berniukas daugiausia matė tėtį per televiziją.

„Kai buvau jaunas, dažniausiai taip mačiau savo tėvą“, – rašė komedijų ikona savo memuaruose.

Naujienų portalas tv3.lt primena, kad aktorius buvo rastas miręs šeštadienio popietę po to, kai į jo namus Los Andžele po 16 val. buvo iškviestos greitosios pagalbos tarnybos.

Pranešama, kad 54 metų vyro kūnas buvo rastas jo sūkurinėje vonioje. Mirties priežastimi kol kas skelbiamas nuskendimas, tačiau laukiama toksikologų išvadų.