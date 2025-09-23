Prieš kurį laiką ligoninėje atsidūręs 92-ejų Vytautas Landsbergis pasirodė viešumoje

Tai tapo vienu retų profesoriaus pasirodymų viešumoje pastaruoju metu.
Į renginį rinkosi pasipuošę muzikos gerbėjai bei žinomi visuomenės veikėjai, norėję kartu pagerbti vieną žymiausių Lietuvos kūrėjų.
Koncertas „Pasaulio fortepijono žvaigždės sveikina M. K. Čiurlionį" filharmonijoje
Penki pasaulinio lygio pianistai
Vakaro programoje – įspūdinga fortepijoninės muzikos retrospektyva. Publikai grojo net penki pasaulinį pripažinimą pelnę pianistai: Andrew Brownell, Gustav Piekut, Szymon Nehring, Dmitry Mayboroda ir Rokas Zubovas. Kiekvienas jų į Čiurlionio kūrybą pažvelgė savaip, leisdamas išgirsti tiek originalią muziką, tiek šiuolaikines interpretacijas.
Proanūkio pasirodymas
Didžiausio dėmesio sulaukė vakaro pabaiga. Scenoje pasirodė pianistas ir kompozitorius Rokas Zubovas – M. K. Čiurlionio proanūkis, jau daugelį metų puoselėjantis prosenelio kūrybinį palikimą pasaulyje. Jo atlikta muzikinė fantazija „Pokalbis, kurio niekada nebuvo“ tapo simboline jungtimi tarp kartų – lyg įsivaizduojamas dialogas su didžiuoju lietuvių menininku.
Šventinis koncertas buvo vienas iš svarbiausių šių metų jubiliejinių renginių, skirtų priminti Čiurlionio muziką, asmenybę ir palikimą, įkvėpusį ne vieną Lietuvos bei pasaulio kūrėją.
