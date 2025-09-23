Kalendorius
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Prieš kurį laiką ligoninėje atsidūręs 92-ejų Vytautas Landsbergis pasirodė viešumoje

2025-09-23 10:25 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt aut.
2025-09-23 10:25

Pirmadienio vakarą Lietuvos nacionalinėje filharmonijoje vykusiame iškilmingame Gala koncerte „Pasaulio fortepijono žvaigždės sveikina M. K. Čiurlionį“ žiūrovų gretose buvo galima išvysti ir pirmąjį atkurtos nepriklausomos Lietuvos vadovą Vytautą Landsbergį.

Algirdo Kaušpėdo romano „Koplyčia“ pristatymas – dalyvavo ir Vytautas Landsbergis (nuotr. Roberto Riabovo)
27

Tai tapo vienu retų profesoriaus pasirodymų viešumoje pastaruoju metu.

Tai tapo vienu retų profesoriaus pasirodymų viešumoje pastaruoju metu.

Į renginį rinkosi pasipuošę muzikos gerbėjai bei žinomi visuomenės veikėjai, norėję kartu pagerbti vieną žymiausių Lietuvos kūrėjų.

TAIP PAT SKAITYKITE:

Koncertas „Pasaulio fortepijono žvaigždės sveikina M. K. Čiurlionį“ filharmonijoje (nuotr. Gretos Skaraitienės / BNS nuotr.)
(27 nuotr.)
(27 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Koncertas „Pasaulio fortepijono žvaigždės sveikina M. K. Čiurlionį“ filharmonijoje (nuotr. Gretos Skaraitienės / BNS nuotr.)

Penki pasaulinio lygio pianistai

Vakaro programoje – įspūdinga fortepijoninės muzikos retrospektyva. Publikai grojo net penki pasaulinį pripažinimą pelnę pianistai: Andrew Brownell, Gustav Piekut, Szymon Nehring, Dmitry Mayboroda ir Rokas Zubovas. Kiekvienas jų į Čiurlionio kūrybą pažvelgė savaip, leisdamas išgirsti tiek originalią muziką, tiek šiuolaikines interpretacijas.

Proanūkio pasirodymas

Didžiausio dėmesio sulaukė vakaro pabaiga. Scenoje pasirodė pianistas ir kompozitorius Rokas Zubovas – M. K. Čiurlionio proanūkis, jau daugelį metų puoselėjantis prosenelio kūrybinį palikimą pasaulyje. Jo atlikta muzikinė fantazija „Pokalbis, kurio niekada nebuvo“ tapo simboline jungtimi tarp kartų – lyg įsivaizduojamas dialogas su didžiuoju lietuvių menininku.

Šventinis koncertas buvo vienas iš svarbiausių šių metų jubiliejinių renginių, skirtų priminti Čiurlionio muziką, asmenybę ir palikimą, įkvėpusį ne vieną Lietuvos bei pasaulio kūrėją.

