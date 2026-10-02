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Premjeras Mindaugas Sinkevičius prabilo apie skaudžią netekį: „Šią netekties valandą...“

2026-10-02 20:30 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-02 20:30
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Ministras Pirmininkas Mindaugas Sinkevičius reiškia nuoširdžią užuojautą dėl žinomo gamtininko, rašytojo, fotografo, aplinkosaugininko ir ilgamečio gamtos puoselėtojo Selemono Paltanavičiaus mirties.

Mindaugas Sinkevičius (nuotr. BNS, nuotr. 123rf.com)
GALERIJA (11)

Ministras Pirmininkas Mindaugas Sinkevičius reiškia nuoširdžią užuojautą dėl žinomo gamtininko, rašytojo, fotografo, aplinkosaugininko ir ilgamečio gamtos puoselėtojo Selemono Paltanavičiaus mirties.

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Selemonas Paltanavičius, savo darbais, knygomis ir pasakojimais ne vieną dešimtmetį ugdęs meilę gamtai bei atsakomybę už jos išsaugojimą, paliko ryškų pėdsaką Lietuvos visuomenės gyvenime. Šią skaudžią netekties valandą reiškiu nuoširdžią užuojautą šeimai, artimiesiems, kolegoms ir visai gamtos mylėtojų bendruomenei. Tegul šviesus Selemono Paltanavičiaus atminimas išlieka jį pažinojusiųjų širdyse“, – sakoma Ministro Pirmininko užuojautoje.

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FOTOGALERIJA. Gamtininkas Selemonas Paltanavičius

Seimo Pirmininkas Juozas Olekas: Selemono Paltanavičiaus atradimai liks gyvi žmonių atmintyje

Seimo Pirmininkas Juozas Olekas reiškia užuojautą dėl gamtininko, rašytojo, fotografo ir radijo laidų vedėjo Selemono Paltanavičiaus mirties.

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„S. Paltanavičiaus ekspedicijos buvo ypatingos tuo, kad jis keliavo ne vien tam, kad pasiektų tikslą. Jis mokėjo sustoti, pamatyti ir kitiems parodyti, kas slypi gamtoje, kraštovaizdyje ir žmonių pasakojimuose. Jo knygos, radijo laidos ir pasakojimai paliko Lietuvai didžiulį turtą: meilę gamtai ir supratimą, kad ją turime saugoti. Šis palikimas liks gyvas žmonėse, kuriuos jis įkvėpė“, – sako Seimo Pirmininkas J. Olekas.

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S. Paltanavičius dešimtmečius savo darbais padėjo pažinti Lietuvos gamtą ir jos įvairovę. Jo pasakojimai apie ekspedicijas jungė gamtos stebėjimus, kraštovaizdį, istoriją ir žmones. Šią patirtį jis perteikė savo knygose, straipsniuose, fotografijose ir radijo laidose, sudomindamas gamta įvairaus amžiaus skaitytojus bei klausytojus.

Seimo Pirmininkas J. Olekas reiškia nuoširdžią užuojautą S. Paltanavičiaus šeimai, artimiesiems, bičiuliams ir visiems, kuriems jo kūryba padėjo atrasti artimesnį ryšį su gamta.

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Prezidentas reiškia užuojautą

Užuojautą išreiškė ir prezidentas Gitanas Nausėda.

„Netekome žmogaus, kuris visą gyvenimą mokė mus matyti, suprasti ir saugoti gamtą. Selemonas Paltanavičius buvo ne tik iškilus gamtininkas, rašytojas ir fotografas, bet ir įkvepiantis mokytojas“, – Prezidentūros išplatintame pranešime teigė G. Nausėda.

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„Jis mokėjo išgirsti ir parodyti kitiems tai, ko kasdienybėje dažnai nepastebime – paukščio balsą, miško ošimą, mažą vabzdį. Savo darbais jis daugybei žmonių, ypač vaikams, atvėrė nepaprastai turtingą Lietuvos gamtos pasaulį“, – sakė šalies vadovas.

Pasak prezidento, S. Paltanavičiaus išėjimas yra skaudi netektis ne tik gamtininkų bendruomenei, bet ir visiems, kuriems brangi Lietuvos gamta.

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„Tikiu, kad S. Paltanavičiaus pasėtas pagarbos Lietuvos gamtai sėklas toliau brandins ateities kartos. Jo palikimas gyvens žmonėse, kuriuos jis įkvėpė pažinti, saugoti ir mylėti pasaulį aplink save“, – nurodė jis.

Selemonas Paltanavičius (nuotr. Jono Petronio)

Užuojauta šeimai

G. Nausėda užjautė S. Paltanavičiaus šeimą, artimuosius, kolegas, bičiulius ir visą Lietuvos gamtininkų bendruomenę.

BNS skelbė, kad gamtininkas mirė penktadienį, eidamas 71-uosius metus.

Už nuopelnus Lietuvai S. Paltanavičius 2015 metais apdovanotas ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu, o 2022 metais – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Riterio kryžiumi.

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