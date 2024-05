Prasidėjo 3 dienų festivalis „Revolution“: nematyti pasirodymai, ekspertų pranešimai, stalo dekoro ir tortų konkursai

Festivalis „Revolution“ startavo trečiadienį viešbučio „Pacai“ kiemelyje, kur gausiai susirinko festivalio organizatoriai, dalyviai ir svečiai, rašoma pranešime spaudai.

Tarp susirinkusiųjų buvo renginių ir laidų vedėjos Gabrielė Martirosian ir Živilė Kropaitė-Basiulė, dizaineriai Juozas Statkevičius ir Lukas Svirplys, vestuvių planuotoja Laura Vagonė, menininkai Rolandas Žigonis bei Indra ir Vilmantas Marcinkevičiai, choreografas Šarūnas Kirdeikis, aktorius Eimutis Kvoščiauskas, prekių ženklų ir performatyvių patirčių kūrėja Giedrė Selenytė, asmeninių prekių ženklų vystymo ekspertė Dominyka Venciūtė, tvarumo ekspertė Valda Chošnau, sporto rinkodaros ekspertas Marius Raustys ir kt.

Festivalio programą pristatęs „Revolution“ iniciatorius, renginių paslaugų grupės „ReKūrai“ vadovas Aurimas Kamantauskas teigė, kad festivalio dalyvių laukia daug unikalių patirčių, įtraukiančių kultūrinių įvykių ir įkvepiančių konferencijos pranešimų.

„Festivalis gimė pernai kaip didžiausias renginių industrijai ir visiems su renginiais susijusiems žmonėms skirtas renginys, kuris šiemet evoliucionavo ir tapo idėjų ir tendencijų festivaliu. Tai įkvepiančių idėjų, naujausių tendencijų ir patirčių revoliucija, kuri šiemet pirmą kartą vyksta Vilniaus širdyje – Rotušėje ir kitose Senamiesčio erdvėse“, – teigia A. Kamantauskas.

Festivalio iniciatorius A. Kamantauskas pažymėjo, kad festivalio renginiai prasidėjo nuo įvairių veiklų ir kultūrinių patirčių kupino „Revolution“ žemėlapio.

Jo metu „Bokšto SPA“ vyks menininko R. Žigonio tapybos darbų paroda-performansas „Vandens kūnas”, performatyvus kulinarinis maisto renginys „Paskutinė vakarienė“ restorane „Valdovai“, tvarių renginių valdymo hakatonas, „NODE47 electronics“ instaliacija ir kiti renginiai. Visą žemėlapio ir kitų festivalio renginių programą galima rasti www.wearerevolution.lt.

„Į hakatoną susibūrusios komandos siekia sukurti geriausią renginių planavimo sprendimą Lietuvoje. Taip pat mes labai didžiuojamės, kad pirmieji Lietuvoje pradedame taikyti naują sprendimą ir nuo šiandien matuosime tvarumo lygį renginiuose“, – pažymėjo festivalio „Revolution“ iniciatorius A. Kamantauskas.

Festivalio pradžią taip pat pažymėjo renginių moderatorių meistriškumo mokymai, kuriuos pravedė Lietuvoje besisvečiuojantis Nyderlandų renginių moderavimo meistriškumo agentūros „Masters in moderation” įkūrėjas Jan Jaapas In der Mauras.

Gyvoje mokymų sesijoje dalyvavo Lietuvos, Lenkijos, Vokietijos ir Nyderlandų renginių moderatoriai.

Rytoj ir poryt Rotušėje vyks festivalio konferencija, kurios metu pranešimą skaitys 2023 m. Liverpulyje skambėjusios „Eurovizijos“ prodiuseris ir gen. direktorius Martinas Greenas bei daug kitų Lietuvos ir užsienio ekspertų ir žinomų vardų, vyks stalo dekoro ir įspūdingiausio torto konkursai, geriausių renginių apdovanojimai „Revolution Awards“.

Festivalio renginiuose dalyvauja ir Europos renginių industrijos lyderius vienijančios organizacijos „27Names“ pirmininkas Ralfas Spechtas. Jis pabrėžė, kad renginių industrija kuria didžiulę vertę ekonomikai.

„Tai industrija, kurioje dalyvauja daugybė įmonių, organizacijų, suinteresuotų asmenų. Iš to laimi ne tik renginių agentūros ar erdvės, kuriose jie vyksta, bet visa infrastruktūra – viešbučiai, restoranai, barai, taksi paslaugų teikėjai ir t.t. Todėl renginiai yra didelė ekonomikos paskata miestams, regionams ir valstybėms. Kaip pavyzdį galime pateikti dainininkę Taylor Swift, kuri yra didelė žvaigždė visame pasaulyje. Šalys skiria didžiules investicijas vien tam, kad pritrauktų T. Swift atvykti koncertuoti į jų šalį, nes žino, kad kartu atvyks ir tūkstančiai dainininkės gerbėjų, bus užsakyti visi viešbučiai, perpildyti restoranai“, – renginių industrijos svarbą pabrėžė „27Names“ pirmininkas R. Spechtas.

Organizacija „27Names“ vienija tik po vieną atstovą iš kiekvienos Europos šalies – Lietuva jos nare tapo pernai, kai prie organizacijos prisijungė renginių paslaugų grupė „ReKūrai“.

Festivalio atidarymo renginyje žodį tarė ir viešbučio „Pacai“ vadovė Rūta Pulkauninkaitė-Macikė.

„Džiaugiamės, jog viešbutis „Pacai“ kelioms dienoms tapo „Revolution“ festivalio rezidencija. Nuo pat rūmų įsteigimo 1677 metais, tęsiame pirminę pastato funkciją – svetingai sutikti miesto svečius. Šiandien mes toliau kuriame istoriją, bet kad ji išliktų, turime jausti tendencijų pulsą, būti atviri idėjoms ir aktualūs šiandieniam svečiui. Kažkurios patirtys liks tik svečių gražiu atsiminimu, kažkas galbūt taps kultūriniu palikimu“, – kalbėjo viešbučio vadovė R. Pulkauninkaitė–Macikė.