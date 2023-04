Praeities kadruose – populiaraus serialo žvaigždė: ar atpažįstate?

Savo „Instagram“ paskyroje žaviomis vaikystės nuotraukomis su gerbėjais pasidalijo žinoma Holivudo aktorė. Ar atpažįstate, kas ji?

Tai – populiaraus „Netflix“ serialo „Emily in Paris“ žvaigždė Lily Collins.

Pirmoje nuotraukoje aktorė, būdama dar vaikas, žengia raudonuoju „Oskarų“ kilimu ir atrodo kaip niekad žavingai, o antroje ji sveikina savo garsų tėtį Phill Collins, laikantį apdovanojimą.

„Oskarų“ apdovanojimuose dėvėjau drugelių segtukus. Nesigailiu...“, – ironiškai prie nuotraukų rašė L. Collins.

Kadangi Lily įraše jos tėtis rankoje laiko „Oskarą“, galima daryti prielaidą, kad ji dalyvavo 2000 m. „Oskarų“ apdovanojimuose, kai šis laimėjo „Oskarą“ už geriausią originalią dainą „You'll Be In My Heart“ iš filmo „Tarzanas“.

Tai reiškia, kad Lily buvo maždaug 12 metų, kai ji žengė raudonuoju kilimu, rašo portalas „Teen Vogue“.

Žinomos aktorės tėtis P. Collins išgarsėjo septintajame dešimtmetyje kaip grupės „Genesis“ lyderis, o vėliau sulaukė sėkmės kaip solo atlikėjas. Jis išlaikė savo žinomumą ir tūkstantmečio pradžioje, parašęs ir atlikęs originalią muziką „Disney“ filmui „Tarzanas“.