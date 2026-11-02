Praeities kadre – žinomas Lietuvos vyras: ar atpažįstate?

Ar atpažįstate, kas jis?
Praeities kadre – žinomas vyras
Pristatydamas pirmąją muzikinio projekto „Dienoraštis“ dainą „Vasaros foto albumai“, Ramūnas Rudokas pasidalijo ir praeities kadrais.
„Jo eilės tapo mano dainomis, jo mintys tapo mano jausmais. Jo žodžiuose išgirdau savo paties balsą. Galbūt tai vienas didžiausių mano kūrybinių atradimų“, – pristatydamas „Dienoraštį“, sako atlikėjas.
Pirmoji šio muzikinio pasakojimo istorija: „Vasaros foto albumai“. Jos muziką ir žodžius sukūrė Edgaras Rimgaila, aranžuotę parengė Marius Jampolskis. Aleksandro Broko režisuotame vaizdo klipe atgyja asmeninės R. Rudoko nuotraukos: vaikystė, tėvai, mokykla, pirmoji scena ir draugai, su kuriais dalytasi gyvenimu.
„Atsiverti seną albumą ir supranti, kiek jame telpa: vaikystės vasaros, tėvai, mokykla, pirmoji scena, draugai, su kuriais praėjo pusė gyvenimo. Klipe tos nuotraukos atgyja. Žmonės jose dar kartą pažvelgia į mane, nusišypso, linkteli. Aš jiems padėkoju ir paleidžiu“, – pasakoja R. Rudokas.
Šiuose kadruose galima ieškoti pažįstamų veidų, stebėti, kaip keitėsi pats atlikėjas. Tačiau dainos klausimas asmeniškesnis: kas iš viso to lieka? Ką iš mūsų gyvenimo prisimins tie, kurie senus albumus vartys po daugelio metų?
„Ši daina apie tai, kas iš tikrųjų lieka po mūsų: atmintis mūsų vaikuose“, – sako jis.
Pristatydamas projektą R. Rudokas kalba apie skubėjimą, kuriame vis sunkiau išgirsti vienam kitą. Bėgame, nespėjame, griūvame, keliamės ir vėl lekiame.
„Dienoraščiu“ jis siūlo bent trumpam sustoti: ties žodžiu, prisiminimu, žmogumi.
„Šiandien kviečiu tave sustoti, įsiklausyti į žodžius, į aistrą, į meilę, į dabartį, įsiklausyti į vienas kito širdį. Ir galbūt tuomet suprasime tai, ką nuolat pamirštame. Mes vis dar esame kartu“, – sako atlikėjas.
Tiems, kurie R. Rudoką pažįsta pirmiausia iš kino ir televizijos, toks atvirumas gali būti netikėtas. Vis dėlto muzika jo gyvenime atsirado dar vaikystėje: septynerių jis pradėjo mokytis griežti violončele, vėliau dainavo chore ir ansambliuose, grojo gitara.
Šį kelią tęsė dainuojančių aktorių pasirodymai, muzikiniai spektakliai ir grupė „Čilinam“. Dabar sukauptos patirtys susitinka „Dienoraštyje“, kur kiekviena daina tampa atskiru pokalbiu su klausytoju.
O pirmąjį pokalbį pradeda senas fotoalbumas. Jį atsivertus, net ir griežčiausi ekrano personažai trumpam pasitraukia į šalį.Dainą ir vaizdo klipą „Vasaros foto albumai“ galima išgirsti bei pamatyti Ramūno Rudoko „YouTube“ kanale @RRMuzika.
Atlikėjas kviečia kanalą prenumeruoti ir sekti kitas „Dienoraščio“ istorijas.