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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Pradinių klasių mokytojas šokiruoja išvaizda: teko pašalinti ir kai kurias kūno dalis

2026-10-30 20:50 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-30 20:50
Pridėkite kaip šaltinį Google

Pradinių klasių mokytojas Sylvainas Helaine'as išsiskiria neįprasta išvaizda – beveik visas jo kūnas padengtas tatuiruotėmis. Vyras netgi ryžosi pašalinti spenelius ir bambą, kad galėtų dar labiau išsitatuiruoti kūną. Vis dėlto, kaip pats prisipažįsta, tatuiruočių darymo proceso jis negali pakęsti.

Pradinių klasių mokytojas Sylvainas Helaine'as (nuotr. Instagram)
GALERIJA (10)

Pradinių klasių mokytojas Sylvainas Helaine'as išsiskiria neįprasta išvaizda – beveik visas jo kūnas padengtas tatuiruotėmis. Vyras netgi ryžosi pašalinti spenelius ir bambą, kad galėtų dar labiau išsitatuiruoti kūną. Vis dėlto, kaip pats prisipažįsta, tatuiruočių darymo proceso jis negali pakęsti.

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Sylvainas laikomas vienu labiausiai tatuiruotų mokytojų. Per du dešimtmečius jis dirbo mokyklose tiek Jungtinėje Karalystėje, tiek savo gimtojoje Prancūzijoje. Tačiau šiandien jo išvaizda gerokai skiriasi nuo tos, kokia buvo karjeros pradžioje, skelbė dailystar.co.uk.

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(10 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Pradinių klasių mokytojas Sylvainas Helaine'as

Prakalbo apie darbą mokykloje

Vyras pasakojo, kad pirmojo darbo metu vilkėjo kostiumą ir neturėjo nė vienos tatuiruotės. Viskas pasikeitė 2012 metais, kai jam buvo 27-eri.

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Tuomet jis pirmą kartą ryžosi pasidaryti tatuiruotę, o vėliau ši aistra sparčiai augo. Sylvainas prisipažino, kad visada žinojo norintis tatuiruotėmis padengti visą savo kūną.

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Trečiadienį vyras apsilankė televizijos laidoje „This Morning“, kur atvirai pasikalbėjo su vedėjais Dermotu O'Leary ir Sian Welby. Pokalbio metu jis papasakojo, kad gyvendamas Didžiojoje Britanijoje pastebėjo žmogų, kurio visa ranka buvo padengta tatuiruotėmis. Šis vaizdas jį įkvėpė ir paskatino pačiam išsitatuiruoti ranką.

Pokalbio metu jis taip pat atskleidė, kad dėl išvaizdos sulaukdavo skirtingų vertinimų.

„Jei pirmąją dieną mokykloje ką nors padarau gerai, žmonės sako: „Na, žinoma, jis geriausias, mes to ir tikėjomės.“ Tačiau jei padarau ką nors ne taip gerai, dėl mano išvaizdos jie mano, kad esu siaubingas“, – pasakojo mokytojas.

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Vis dėlto, anot jo, vaikams ir jų tėvams prireikia tik šiek tiek laiko, kad priprastų prie neįprastos išvaizdos.

„Vaikams prireikia vos dviejų minučių, kad mane priimtų, tėvams – dviejų valandų, o seneliams – dviejų dienų. Taigi tereikia šiek tiek laiko“, – tikino Sylvainas.

Mokytojas pabrėžė, kad klasėje jo tatuiruotės nėra pokalbių tema. Čia svarbiausia – pamokos ir mokymasis.

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„Klasėje visiškai nekalbu apie savo tatuiruotes ar išvaizdą. Mes tiesiog dirbame: išsitraukiame pratybų sąsiuvinius, užsirašome datą ir tęsiame pamoką. Esu labai rimtas. Tačiau jei vaikams kyla klausimų, jie gali manęs apie tai paklausti, pavyzdžiui, per pertrauką“, – aiškino jis.

Sylvaino kūno pokyčiai išties įspūdingi. Jo akių baltymai visiškai padengti juodu rašalu, tatuiruočių yra net ant liežuvio ir po rankų bei kojų nagais. Vyras taip pat pašalino spenelius ir bambą. Kaip pats aiškino, taip siekė išlyginti odos paviršių, kad tatuiruočių meistrams būtų lengviau dirbti ir atsirastų daugiau vietos rašalui.

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Tačiau tatuiruočių istorija tuo nesibaigia – mokytojas ketina iš naujo padengti tatuiruotėmis didžiąją dalį savo kūno.

Įdomu tai, kad nors Sylvainas nuolat siekia naujų kūno pokyčių, paties tatuiravimo proceso jis negali pakęsti. Paklaustas, ar nėra priklausomas nuo tatuiruočių, vyras atskleidė, kad kiekvienos naujos procedūros laukia su nerimu.

„Nekenčiu skausmo. Nekenčiu tatuiruočių darymo“, – prisipažino jis.

Vis dėlto galutinis rezultatas atperka visas kančias. „Man patinka keistis ir matyti, kaip keičiuosi. Turi kentėti, o aš iš tiesų nekenčiu skausmo ir skaičiuoju dienas iki kitos tatuiruočių sesijos. Labai jaudinuosi. Nenoriu ten eiti, tačiau po kiekvienos procedūros jaučiuosi labai didžiuodamasis savimi ir tarsi nenugalimas“, – atviravo Sylvainas.

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Tiesiog
Tiesiog
2026-10-30 21:04
Mokytojo etalonas blt...tfu.
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