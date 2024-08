„Power Hit Radio“ vedėja Laura neria į naują veiklą: „Norisi tobulinti ir savo asmeninius įgūdžius“

Laura Ignatovičiūtė jau ne vienerius metus aktyviai lankosi koncertuose tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.

Ji yra žmogus, kurio grojaraštis „Spotify“ platformoje gelbsti esant bet kokiai nuotaikai. Jame visada galima atrasti tą kūrinį, kuris padės pasijusti geriau.

Atėjo laikas Laurai dar aktyviau dalintis savo meile muzikai ir padėti puoselėti melomanišką skonį ir kitiems.

Šįkart Laura naujienų portalui tv3.lt pravėrė pasiruošimo užkulisius ir papasakojo apie pačią idėją daugiau.

– Ar turėti savo autorinę laidą buvo tavo svajonė? Kada pirmą kartą apie tai susimąstei, ar iškart žinojai, kad akcentas bus muzika?

– Jau kurį laiką apie tai galvoju, turiu omeny – ne vienerius metus. Visi žino, kaip myliu mūsų duetą su Edgaru, tačiau norisi tobulinti ir savo asmeninius įgūdžius, kaip radijo laidų vedėjai, o tai geriausia gali daryti dirbant ir valdant eterį vienai.

Tuos kelis metus vis savęs klausiau, apie ką ta MANO laida galėtų būti, kad tikrai sudominčiau klausytoją, kad būtų kažkas kitokio, o svarbiausia – kad man pačiai patiktų ir būtų artima.

Kadangi gyvenu muzika ir su muzika, nemažai skraidau tiek į koncertus, tiek į festivalius, ar DJ grojimus užsienyje ir turiu nemažai šiltų kontaktų tiek su užsienio vadybom, tiek su pačiais atlikėjais ir ta muzika atrodo natūraliai mane pati pasiekia, nes tikrai stipriai domiuosi – čia ir buvo man pačiai atsakymas į klausimą, apie ką ta mano laida gali būti. Ir džiaugiuosi, kad bus.

Kolegos ir draugai juokiasi, kad nepažįsta jokio kito žmogaus, kuris visur ir visada būtų su ausinėm

– Kaip reagavai, kai gavai šį pasiūlymą? Kokios viduje virė emocijos?

– Tiesą pasakius, pasiūlymo jokio negavau, o tiesiog sėdėjau vieną pirmadienio vakarą namuose, klausiau mėgstamų atlikėjų vinilų ir kažkaip savaime viskas galvoj susidėliojo.

2 nakties pirmadienį parašiau direktoriui Sauliui Baniuliui, kad noriu pakalbėt – noriu savo laidos, viską sugalvojau, apgalvojau. Gavau kitą rytą apie pusę 7 žinutę, kad kvanktelėjus esu, kad naktim rašinėju. Bet tokia jau esu, kai labai užsikepu ir esu kažkuo tikra, darau čia ir dabar.

Susitikom, susiskambinom, pasikalbėjom, viską papasakojau, kaip ką įsivaizduoju, Saulius pasakė gerai, daryk, bandyk, davė palaiminimą. O dabar beliko jam manimi pasitikėti, o man jo nenuvilti. Ir klausytojų, žinoma.

– Su galimybėmis ateina ir atsakomybės – jau mačiau soc. tinkluose, kad aktyviai ruošiesi, ieškai artistų. Pastebėjau, kad tau labai pasitarnavo koncertų ar festivalių metu sutikti atlikėjai, didžėjai ir pan. Papasakok kurią nors pažinties su atlikėju užkulisiuose istoriją.

– Labai puikus pavyzdys – Joy Anonymous. Praėjusiais metais ketvirtą kartą skridau klausyti Fred again.., tiksliau į slaptą vakarėlį, kur nusipirkau lėktuvo bilietus naktį prieš į Londoną, neturėdama praėjimo i pasirodymą.

Parašiau Joy Anonymous per „Instagram‘ą“, paaiškindama situaciją, kad ketinu atskristi iš Lietuvos, ar Fredas, Skrillexas ir Four tetas tikrai ruošiasi daryti tą vakarėlį. Atsakymą kaip ir gavau, bet neužtikrintą. Galų gale – atskridau, draugai, gyvenantys Londone padėjo gauti praėjimą į vakarėlį, kuriame Henry (Joy Anonymous, geriausias Fred again.. draugas) mane pamatė ir negalėjo patikėt, kad aš iš tiesų čia atskridau.

Pabendravom, apsikeitėm numeriais, po kelių mėnesių iš jo susilaukiau žinutės, kad Joy Anonymous labai nori atvykti į Lietuvą ir padaryti čia pasirodymą, ar galiu jiems padėti?

Pamenu iki dabar tą minutę, kai pamačiau žinutę ir vos nenualpau iš excitmento. Viskas baigėsi tuo, kad jie atskirdo į Lietuvą keliom dienom, padėjau jiems suorganizuoti du pasirodymus iš eilės Lietuvoje, grojo ir Power Hit Radio studijoj, kur gyvo eterio metu darėmės visi tatuiruotes ir iki dabar palaikom labai šiltą bendravimą ir ryšį.

– Gal jau išduosi, kokius artistus girdėsime pirmosiose tavo laidose?

– Ką galiu išduot, kad tikrai girdėsim mano pačios mėgstamą, klausomą ir atrastą muziką. Mano tikslas bus atrasti laidos klausytojų ratą, supažindint su muzika, kurios pati klausau, o ne kažkam įtikti.

Ir taip, kiekvienai laidai stengsiuosi paruošti po eksliuzyvą, būtent šitai laidai padaryta mėgstamo DJ, prodiuserio valandinį setą. Galiu išduot paslaptį, kad pirmai laidai jau turiu setą iš vieno italų prodiuserio.

Dar kai susirašinėjom, jis manęs klausė, kaip ką maždaug groti, kas patinka lietuviam, mūsų klausytojam, kas ne. Į klausimą neatsakiau, o tik atrašiau, kad grotų visiškai tai, ką jis nori pats, nes setas bus apie jį ir jo grojamą muziką, o ne su tikslu kažkam įtikti.

Tikslas nėra, kad klausytojas atrastų tą dj ar prodiuserį, tikslas yra mūsų klausytojus lietuvaičius supažindint su tų prodiuserių kuriama / grojama muzika.

– Pasileiskime plaukus vaizduotei – įsivaizduokime tobuliausią tavo laidos scenarijų. Kokia muzika turėtų groti ir kas turėtų ateiti į svečius? Kokioje vietoje svajotum įrašyti laidą?

– Oi, čia net galvot daug nereikia. Visi žino mano meilę Fred again.. Tai tikrai didžiausias noras būtų bent jo setą gauti, o ką jau kalbėt apie apsilankymą studijoj.

– Na, o dabar realūs techniniai klausimukai – kada bus transliuojama laida ir kokia bus jos trukmė?

– Džiaugiuosi pradėdama nuo rugsėjo, nes ruduo ir rugsėjis man kiekvienais metais, kaip nauji metai. Laida pasirodys rugsėjo 3 dieną ir eteryje girdėsim kiekvieną antradienį, iškart po Power Popietės, 19-21 val.

– Koks didžiausias iššūkis dabar ruošiantis sezonui?

– Vis ieškoti, atrasti naujų prodiuserių, kurie sutiktų kurti savo setus laidai.

– Kam esi labiausiai dėkinga už tai, kad esi čia ir gali dalintis savo meile muzikai su tokia plačia auditorija? Kitaip tariant – kas tave labiausiai palaiko šiame kelyje

– Turbūt savo pačios didelei aistrai tam, ką darau, užsispyrimui ir tam, kad lieku labai ištikima iš tikrųjų tam, kas man pačiai patinka, o ne bandymui įtikti ar patikti kažkam – buvimu savimi.