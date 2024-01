Populiariame amerikiečių seriale – lietuvių aktorius Arnas Fedaravičius

Tai ne pirmas kartas, kai žiūrovai galės pamatyti Vilniuje gimusį ir šiuo metu Londone gyvenantį A. Fedaravičių srautinių transliacijų milžinių platformose. Lietuvis geriausiai žinomas dėl Sitriko vaidmens britų seriale „Paskutinė karalystė“ (angl. The Last Kingdom), kurį kūrė keturis sezonus.

Šį veikėją jis įkūnijo ir atskirame 2023 m. filme „Paskutinė karalystė. Septyni karaliai turi mirti“ (The Last Kingdom: Seven Kings Must Die). Gerbėjai taip pat atpažins jį kaip Maedoką iš serialo „Laiko ratas“ (Wheel of Time) ir kaip Luką Nowaką iš aštuntojo BBC serialo „Šetlandas“ sezono.

REKLAMA

REKLAMA

Anksčiau paskelbtą serialo „Baltasis lotosas“ trečiojo sezono aktorių komandą taip pat sudaro Leslie Bibb, Milošas Bikovičius, Carrie Coon, Christianas Friedelis, Waltonas Gogginsas, Domas Hetrakulas, Sarah Catherine Hook, Jasonas Isaacsas, Michelle Monaghan, Samas Nivola, Morgana O'Reilly, Lek Patravadi, Shalini Peiris, Parker Posey, Natasha Rothwell, Patrickas Schwarzeneggeris, Tayme'as Thapthimthongas ir Aimee Lou Wood.

REKLAMA

2021 m. liepą pasirodęs pirmasis „Baltojo lotoso“ sezonas, kurio veiksmas vyksta Havajuose, buvo nominuotas 20-ai „Emmy“ statulėlių 13-oje kategorijų ir laimėjo 10 iš jų – daugiausiai iš visų tų metų pretendentų. Tarp laimėtų – geriausio mini arba antologinio serialo apdovanojimas. Antrasis sezonas, vaizdavęs kurortą Sicilijoje ir pasirodęs 2022 m. gruodį, pelnė net 23 „Emmy“ nominacijas, įskaitant geriausio draminio serialo.

REKLAMA

REKLAMA

Serialo kūrėjas, scenarijaus autorius, režisierius ir vykdomasis prodiuseris – M. White, vykdomieji prodiuseriai – Davidas Bernadas ir Markas Kamine. Kurdama trečiąjį sezoną HBO bendradarbiauja su Tailando turizmo tarnyba. Arnui Fedaravičiui Skandinavijoje atstovauja „The Artists Partnership & Actors“.

„Baltasis lotosas“ – aštri socialinė satyra, pasakojanti apie įvairių išskirtinio kurorto darbuotojų ir svečių poelgius vienos itin permainingos savaitės metu. Sulig kiekviena diena išryškėja tamsesnė nuotaika ir palaipsniui atskleidžiamos sudėtingos tiesos apie iš pirmo žvilgsnio tobulus keliautojus, linksmus viešbučio darbuotojus bei pačią idilišką vietovę. Pirmi du serialo sezonai Lietuvoje prieinami per HBO pasirinktų partnerių platformose.

REKLAMA

REKLAMA

REKLAMA

Apie „Warner Bros. Discovery“:

„Warner Bros. Discovery“ („Nasdaq“: WBD) yra lyderiaujanti pasaulinė žiniasklaidos ir pramogų bendrovė, užsiimanti aukštos kokybės televizijos serialų ir filmų kūrimu bei jų transliavimu televizijoje, interneto platformose ir kine. Bendrovės prekės ženklai, kasdien įkvepiantys, informuojantys ir linksminantys auditoriją, yra pasiekiami daugiau nei 220 šalių ir 50 kalbų. Tarp jų – „Discovery Channel“, „discovery+“, „CNN“, „DC“, „Eurosport“, „HBO“, „Max“, „HGTV“, „Food Network“, „OWN“, „Investigation Discovery“, „TLC“, „Magnolia Network“, „TNT“, „TBS“, „truTV“, „Travel Channel“, „Max“, „MotorTrend“, „Animal Planet“, „Science Channel“, „Warner Bros. Film Group“, „Warner Bros. Television Group“, „Warner Bros. Games“, „New Line Cinema“, „Cartoon Network“, „Adult Swim“, „Turner Classic Movies“ ir kiti. Norėdami gauti daugiau informacijos, apsilankykite www.wbd.com.

REKLAMA

Apie „HBO“:

„HBO“ yra vienas labiausiai gerbiamų ir novatoriškiausių pramogų prekių ženklų pasaulyje, siūlantis kultines, apdovanojimus pelniusias programas per „HBO“ televizijos kanalus ir srautinio transliavimo platformą „Max“, kuri 2023 m. gegužės 23 d. pradėjo veikti JAV. „Warner Bros. Discovery“ priklausantis „HBO“ siūlo platų vaizdo turinio asortimentą, kuriame – ir naujausi gerbėjų pamėgti serialai „Paskutinieji mūsiškiai“, „Drakono namai“, „Baltasis lotosas“, „Euforija“, „Baris“ ir „Palikimas“, ir kultiniais tapę pavadinimai, tokie kaip „Sostų karai“, „Sopranai: mafijos kronika“, „Seksas ir miestas“, „Karo vilkai. Desantininkai“ ir „Blakė“.