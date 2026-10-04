Naujausios
Lietuva
Aktualijos
Orai
Koronavirusas
Kriminalai
Redakcija rekomenduoja
Geros naujienos
Komentarai ir analizė
Verslas
Lietuvos verslas
Užsienio verslas
Nekilnojamasis turtas
Rinkos
Transportas
Užsienis
Putino režimas
JAV
Rusija
Europa
Kitos šalys
Gyvenimas
Istorijos
Tėvų darželis
Mada ir grožis
Santykiai
Namai
Maistas
Horoskopai
Pasisakyk
Patarimai
Sodas ir daržas
Sveika gyvensena
Kelionės
Sveikata
Renginiai
Sportas
Krepšinis
Futbolas
Dvikovos
Tenisas
Ledo Ritulys
Vandens Sportas
Auto Moto
Kitos sporto šakos
Eurolyga
LKL
NBA
FIFA 2026
Aurum 1006 km lenktynės
Video
Dienos pjūvis
Pasikalbėkim
SVEIKATOS DNR
Kažkas Naujo
Farai
Gero vakaro šou
TV Pagalba
Tavo Horoskopas
TV3 Play
Žmonės
Lietuvos įžymybės
Muzika
Užsienio žvaigždės
TV
Filmai
Kultūra
Mada
Įvairenybės
 

  • tv3.lt antras skaitomiausias lietuvos naujienu portalas
Komentuoti
8
Nuoroda nukopijuota
DALINTIS
Link copying icon
Kopijuoti nuorodą
Email icon
Siųsti el. paštu
Facebook icon
FB Messenger icon
Messenger
LinkedIn icon
LinkedIn
Twitter icon
Daugiau panašių naujienų
Mažiau panašių naujienų
Pranešti apie klaidą
TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Po svarbaus etapo Juozas Statkevičius pratrūko: „Jau tokia ta mūsų kultūra...“

2026-10-04 12:10 / šaltinis: tv3.lt / aut.
Pridėkite tv3.lt kaip pageidaujamą šaltinį „Google“
Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-04 12:10
Pridėkite kaip šaltinį Google

Paryžiuje naujausią kolekciją pristatęs Juozas Statkevičius po šou pasidalijo savo išgyvenimais. Dizaineris dėkojo jį palaikiusiems žmonėms, tačiau neslėpė nusivylimo Lietuvoje sulaukiamu dėmesiu.

Juozo Statkevičiaus įrašai (nuotr. Instagram)
GALERIJA (5)

Paryžiuje naujausią kolekciją pristatęs Juozas Statkevičius po šou pasidalijo savo išgyvenimais. Dizaineris dėkojo jį palaikiusiems žmonėms, tačiau neslėpė nusivylimo Lietuvoje sulaukiamu dėmesiu.

REKLAMA
8

Paryžiaus mados savaitės metu „Palais de Tokyo“ J. Statkevičius surengė savo 2027-ųjų pavasario-vasaros kolekcijos pristatymą.

(5 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Juozo Statkevičiaus įrašai

TAIP PAT SKAITYKITE:

Rėžė, ką galvoja

Savo mintimis J. Statkevičius pasidalijo „Instagram“ istorijoje.

„Noriu visiems, visiems padėkot, kurie prisidėjo prie šito nepaprasto didelio darbo. Visiems draugams, visiems rėmėjams, kurie buvo, atvažiavo. Buvo žmonių, kurie vienam vakarui atvyko iš Čikagos. Kas iš Rygos, kas iš Venecijos... Iš visur, visur“, – dėkojo J. Statkevičiaus.

REKLAMA
REKLAMA

Jis taip pat pasidžiaugė, kad turi savo talento gerbėjų visame pasaulyje.

„Esu visiems dėkingas:  visoms manekenėms, kirpėjoms, makiažo meistrėms, tarptautiniams rėmėjams. Žodžiu – visam privačiam sektoriui. Garsinam Lietuvą, o Lietuvai vienodai rodo. Na, bet ką padarysi. Jau tokia ta mūsų kultūra. Nieko... Darau savo malonumui. Tai mano gyvenimas“, – kalbėjo dizaineris.

REKLAMA

Kitame įraše J. Statkevičius rašė: „Vienintelis Baltijos šalyse! Mano talento dėka Lietuva atsirado pasaulinės mados žemėlapyje. Tai faktas.“

Žodžio kišenėje neieškantis dizaineris prakalbo ir apie kolekcijos pristatymo išlaidas bei finansus.

„Nuvaliau nosis ir Paryžiuje tik negaliu lygintis biudžetais atvažiavus iš skurdžios Lietuvos! Bet sukėliau dėmesio bangą! O kas bus kai Lietuva prisidės?“ – klausė vyras.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

Išbandyti
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKOMENDUOJAME
rekomenduojame
TOLIAU SKAITYKITE
toliau skaitykite
TOLIAU SKAITYKITE
× Pranešti klaidą
SIŲSTI
Į viršų