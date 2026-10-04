Po svarbaus etapo Juozas Statkevičius pratrūko: „Jau tokia ta mūsų kultūra...“

Paryžiaus mados savaitės metu „Palais de Tokyo“ J. Statkevičius surengė savo 2027-ųjų pavasario-vasaros kolekcijos pristatymą.
Rėžė, ką galvoja
Savo mintimis J. Statkevičius pasidalijo „Instagram“ istorijoje.
„Noriu visiems, visiems padėkot, kurie prisidėjo prie šito nepaprasto didelio darbo. Visiems draugams, visiems rėmėjams, kurie buvo, atvažiavo. Buvo žmonių, kurie vienam vakarui atvyko iš Čikagos. Kas iš Rygos, kas iš Venecijos... Iš visur, visur“, – dėkojo J. Statkevičiaus.
Jis taip pat pasidžiaugė, kad turi savo talento gerbėjų visame pasaulyje.
„Esu visiems dėkingas: visoms manekenėms, kirpėjoms, makiažo meistrėms, tarptautiniams rėmėjams. Žodžiu – visam privačiam sektoriui. Garsinam Lietuvą, o Lietuvai vienodai rodo. Na, bet ką padarysi. Jau tokia ta mūsų kultūra. Nieko... Darau savo malonumui. Tai mano gyvenimas“, – kalbėjo dizaineris.
Kitame įraše J. Statkevičius rašė: „Vienintelis Baltijos šalyse! Mano talento dėka Lietuva atsirado pasaulinės mados žemėlapyje. Tai faktas.“
Žodžio kišenėje neieškantis dizaineris prakalbo ir apie kolekcijos pristatymo išlaidas bei finansus.
„Nuvaliau nosis ir Paryžiuje tik negaliu lygintis biudžetais atvažiavus iš skurdžios Lietuvos! Bet sukėliau dėmesio bangą! O kas bus kai Lietuva prisidės?“ – klausė vyras.
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