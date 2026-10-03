Plinta Juozo Statkevičiaus vaizdo įrašas iš Paryžiaus: jo žodžiai apie Lietuvą – iškalbingi

Šiuo vaizdo įrašu socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo žurnalistė, prisistatanti „La Journaliss“.
Plinta įrašas
Dizaineris Juozas Statkevičius po savo kolekcijos pristatymo Paryžiaus mados savaitėje sulaukė užsienio žurnalistės dėmesio. Užkulisiuose vykusio pokalbio metu jis atskleidė, ko siekia savo kūryba.
„Noriu įrašyti Lietuvą į mados žemėlapį.“
Užkulisiuose, Paryžiaus mados savaitės metu, po savo kolekcijos pristatymo susitikau su Juozu Statkevičiumi. Pavargęs, bet laimingas ir turintis aiškią ambiciją – skleisti Lietuvos kūrybą už šalies ribų.
O Milanas? Jis tikisi, kad vieną dieną ten galės pristatyti savo kolekciją“, – rašoma prie pasidalinto vaizdo įrašo.
Paviešintame vaizdo įraše žurnalistė pasiteiravo, kaip J. Statkevičius jaučiasi.
„Labai gerai, labai pavargęs, bet labai laimingas. Visi žmonės labai laimingi“, – tikino jis.
Pasak Juozo, jam svarbu Paryžiuje pristatyti Lietuvos kultūrą ir parodyti šalį tarptautinei auditorijai, įrašant Lietuvą į Europos mados žemėlapį.
„Tai labai svarbu – atverti Lietuvos veidą ne tik saulei, bet ir visam pasauliui“, – pridūrė jis.
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