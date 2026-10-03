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TV3 naujienos > Žmonės > Lietuvos įžymybės

Plinta Juozo Statkevičiaus vaizdo įrašas iš Paryžiaus: jo žodžiai apie Lietuvą – iškalbingi

2026-10-03 17:47 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-10-03 17:47
Pridėkite kaip šaltinį Google

Socialiniame tinkle sparčiai plinta dizainerio Juozo Statkevičiaus vaizdo įrašas, kuriame jis po savo pavasario-vasaros kolekcijos pristatymo Paryžiaus mados savaitėje davė interviu.

Juozas Statkevičius (nuotr. Instagram)
GALERIJA (6)

Socialiniame tinkle sparčiai plinta dizainerio Juozo Statkevičiaus vaizdo įrašas, kuriame jis po savo pavasario-vasaros kolekcijos pristatymo Paryžiaus mados savaitėje davė interviu.

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Šiuo vaizdo įrašu socialiniame tinkle „Instagram“ pasidalijo žurnalistė, prisistatanti „La Journaliss“.

(6 nuotr.)
FOTOGALERIJA. Juozas Statkevičius su mama

Plinta įrašas

Dizaineris Juozas Statkevičius po savo kolekcijos pristatymo Paryžiaus mados savaitėje sulaukė užsienio žurnalistės dėmesio. Užkulisiuose vykusio pokalbio metu jis atskleidė, ko siekia savo kūryba.

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„Noriu įrašyti Lietuvą į mados žemėlapį.“

Užkulisiuose, Paryžiaus mados savaitės metu, po savo kolekcijos pristatymo susitikau su Juozu Statkevičiumi. Pavargęs, bet laimingas ir turintis aiškią ambiciją – skleisti Lietuvos kūrybą už šalies ribų.

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O Milanas? Jis tikisi, kad vieną dieną ten galės pristatyti savo kolekciją“, – rašoma prie pasidalinto vaizdo įrašo.

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Paviešintame vaizdo įraše žurnalistė pasiteiravo, kaip J. Statkevičius jaučiasi.

„Labai gerai, labai pavargęs, bet labai laimingas. Visi žmonės labai laimingi“, – tikino jis. 

Pasak Juozo, jam svarbu Paryžiuje pristatyti Lietuvos kultūrą ir parodyti šalį tarptautinei auditorijai, įrašant Lietuvą į Europos mados žemėlapį.

„Tai labai svarbu – atverti Lietuvos veidą ne tik saulei, bet ir visam pasauliui“, – pridūrė jis.

 

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