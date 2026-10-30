Po skaudaus smūgio versle – Viktorijos Jakučinskaitės žingsnis: priėmė sprendimą

Labiausiai kūrėją suerzino pakitusi viršelio spalva, visiškai iškraipiusi sumanytą kūrinio viziją. Tokioje keblioje situacijoje ji patarimo kreipėsi į savo sekėjas, o po kelių dienų pranešė priėmusi galutinį sprendimą.
Apie savo žingsnį ji prabilo „Instagram“ paskyroje, o šiuo įrašu taip pat sutiko pasidalyti su portalu tv3.lt.
Paaiškėjo, kad dizainerė nusprendė nebrokuoti ir neslėpti kalendorių, o vis tiek pasiūlyti juos pirkėjams, kartu pabrėždama, jog ši nemaloni patirtis jai tapo vertinga pamoka.
„Aš pagaliau priėmiau sprendimą. Neperspausdinsiu savo kalendorių.
Taip, viršelis ne toks, kokio norėjau. Taip, man buvo labai skaudu. Ir taip, aš vis dar manau, kad mano paveikslas nusipelnė geresnio atvaizdavimo.
Bet aš nenoriu, kad ši istorija būtų tik apie nesėkmę. Noriu, kad ji būtų apie tai, kaip kartais reikia paleisti tai, ko nebegali pakeisti, ir judėti pirmyn. Aš sukūriau šį kalendorių tam, kad mano paveikslai gyventų ne tik ant sienų, bet ir jūsų kasdienybėje. Kad kiekvieną rytą, planuodamos savo darbus, tikslus ir svajones, galėtumėte atsiversti naują puslapį ir pamatyti šiek tiek grožio.
Ir dabar suprantu, kad nenoriu atimti iš jūsų galimybės juo džiaugtis vien todėl, kad man nepatinka viršelis. Todėl mano autorinis darbo kalendorius lieka prekyboje. Su netobulu viršeliu, bet su nuostabiais paveikslais viduje.
Ir jeigu norite, kad dalelė mano kūrybos atsirastų ir jūsų namuose, kalendorius rasite mūsų el. parduotuvėje www.tiuliofeja.lt. “, – rašė Viktorija.
Sunkus laikotarpis
Primename, kad dizainerė Viktorija Jakučinskaitė dabar išgyvena nelengvą laikotarpį. Su didžiuliu atsidavimu savo klientėms kurtus išskirtinius autorinius darbo kalendorius paruošusi kūrėja vietoj džiaugsmo patyrė skaudų nusivylimą. Atsiėmusi iš spaustuvės ilgai lauktą, net 20 tūkstančių eurų kainavusią siuntą, moteris liko be žado.
Viktorijos teigimu, kruopščiai tobulintas leidinys atspausdintas prastai, spalvos visiškai iškraipytos, o ilgametę patirtį turinti spaustuvė atsisako prisiimti atsakomybę už padarytą klaidą.
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