Po Elono Musko apklausos į „Twitter“ sugrąžinta Donaldo Trumpo paskyra: „Žmonės tarė žodį“

Tviterio paskyrą eksprezidentas atgavo kelios dienos po pareiškimo, kad vėl sieks tapti Baltųjų rūmų šeimininku.

D. Trumpas šioje platformoje buvo užblokuotas dėl praėjusių metų sausio 6 dieną įvykusio JAV Kapitolijaus šturmo, kurio kurstymu yra kaltinamas.

„Žmonės tarė žodį. Trumpas bus sugrąžintas“, – tviteryje parašė E. Muskas, pasibaigus 24 valandas trukusiam vartotojų balsavimui.

Jis taip pat pakartojo penktadienį paskelbtą lotynišką posakį „Vox Populi, Vox Dei“ („Tautos balsas – Dievo balsas“).

The people have spoken.



Trump will be reinstated.



Vox Populi, Vox Dei. https://t.co/jmkhFuyfkv