„Twitter“ ėmėsi veiksmų, skirtų užkirsti kelią kurti netikras paskyras

„@TwitterSupport“ paskyroje penktadienį paskelbta, kad pilkos spalvos ženklelis, nurodantis „oficialią“ paskyrą, grąžinamas – praėjus vos kelioms dienoms po to, kai apie jį buvo apskelbta ir beveik iš karto jo atsisakyta.

„Siekdami kovoti su apsimetinėjimu, kai kuriose paskyrose pridėjome ženklelį „Oficiali paskyra“, – buvo skelbiama profilyje.

To combat impersonation, we’ve added an “Official” label to some accounts.