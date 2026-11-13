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TV3 naujienos > Žmonės

Po baisaus išpuolio prieš miegančią studentę žinoma moteris nebegali tylėti: „Mes privalome...“

2026-11-13 18:12 / šaltinis: tv3.lt / aut.
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Autorius(-ė) naujienų portalas tv3.lt
šaltinis: tv3.lt / aut.
2026-11-13 18:12
Pridėkite kaip šaltinį Google

Vilniaus miesto apylinkės teismas nuteisė Pakistano pilietį Junaidą Ali dėl neteisėto įsibrovimo į studentės bendrabučio kambarį Saulėtekyje bei pasikėsinimo ją seksualiai prievartauti, pranešė portalas „Delfi“.

Verkianti moteris, policija (nuotr. 123rf.com, Broniaus Jablonsko)

Vilniaus miesto apylinkės teismas nuteisė Pakistano pilietį Junaidą Ali dėl neteisėto įsibrovimo į studentės bendrabučio kambarį Saulėtekyje bei pasikėsinimo ją seksualiai prievartauti, pranešė portalas „Delfi“.

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Už šiuos nusikaltimus teismas vyrui skyrė subendrintą 2 metų laisvės atėmimo bausmę. Taip pat tenkintas nukentėjusiosios civilinis ieškinys – nuteistasis privalės jai atlyginti 5 tūkst. eurų neturtinę žalą ir padengti 2 950 eurų advokato išlaidas.

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Nusikaltimas įvykdytas praėjusių metų rugsėjį, o pati byla dėl nukentėjusiosios interesų apsaugos nagrinėta neviešuose posėdžiuose. Nuosprendžio laisvėje laukęs J. Ali sprendimą dar gali apskųsti aukštesnės instancijos teismui.

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Sureagavo ir žinoma moteris

Į šį įvykį reagavo ir žinoma moteris Viktorija Baltramiejūnienė, kuri sutiko savo įrašu pasidalinti ir su portalu tv3.lt.

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Savo „Facebook“ paskyroje ji ragino moteris atsikratyti iliuzijų ir išmokti pačioms pasirūpinti savo saugumu, pabrėždama, kad skirtingose kultūrinėse ar socialinėse aplinkose augę asmenys į moteris gali žvelgti visiškai kitaip.

V. Baltramiejūnienė teigė neketinanti demonstruoti tolerancijos ten, kur iš atvykėlių pusės jos nėra, ir atmetė palyginimus su vietinių gyventojų daromais nusikaltimais, nes, jos nuomone, migrantų nusikalstamumo motyvai ir suvokimas apie moters vaidmenį visuomenėje iš esmės skiriasi.

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„Mielos Lietuvos moterys, merginos, mergaitės – MES PRIVALOME IŠMOKTI pasirūpinti savo saugumu. Kaip bebūtų skaudu, bet migrantų tematikoje būtent mes esame lengviausias grobis. Skaudu, nemalonu ir baisu tai pripažinti. Bet mes privalome nebeturėti iliuzijų, jog „socialinėje tamsoje“ augęs migrantas į mus žiūri taip pat, kaip bet kuris kitas vyras. Tai netiesa!

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Daugelio dabartinių migrantų galvoje, mes esame – „mėsa“, „žemiausio statuso“, „paklusnioji bet kokia kaina“, „negerbiamos religijos mergšė“ arba tiesiog – „ne žmogus“. Ar mus, turinčias aukštuosius išsilavinimus ir laisvai savo šalyje besijaučiančias pilietes tai tenkina? Manęs - NE! Be to esu 13 metų mergaitės Mama. Todėl esu RIMTAI NUSITEIKUSI nebevaidinti TOLERANCIJOS ten, kur jos niekada ir nebuvo… Nebuvo ne iš mano, o iš atvykusių „budulių“ pusės.

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Nieko gero pas mus neplaukia. Kol kas Lietuvą užtvindo tik tai, kas neskęsta. Labai gaila, kad niekam nerūpime…Argumentas, jog lietuviai taip pat prievartauja yra temos nukreipimas. Nes niekas nesiginčija, jog egzistuoja nusikalstamumas. Tačiau migrantų nusikalstamumas, jo motyvai, didėjantis mastas, braižas – yra akivaizdūs. Šie žmonės tiesiog NESUPRANTA, jog taip NEGALIMA! Tai nėra nuo alkoholio apsvaigę, tam tikrose aplinkybėse (baliukas, pažintis, išleistuvės ar net nepilnamečių santykiai) esantys asmenys. Jie visai kitaip mato aplinkybes ir situacijas, kuriose tiesiog figūruoja MOTERIŠKA LYTIS. Ir tai yra BAISU! Nes veiksmai panašesni į instinktus, kur asmuo nesijaučia darantis kažką negero…

Tikras 21 amžiaus siaubo filmas moterims. Tik realybėje.

KAIP VISADA - siunčiu daug meilės, šilumos, palaikymo ir stiprybės nukentėjusiai merginai. Tu dėl nieko nekalta! Net nebandyk taip galvoti!!! Apkabinu…

Įraše pateikta tik mano nuomonė“, – rašė moteris.

Kviečiame atrasti naują tv3.lt turinį! Nuo šiol portale jūsų laukia ne tik kasdien nauji testai, bet ir kryžiažodžiai išbandykite savo žinias, spręskite ir smagiai praleiskite laiką.

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