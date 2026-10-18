Lietuviui papasakojus apie žiaurų vairuotojo išpuolį – „Bolt“ atsakas

Naujienų portalui tv3.lt susisiekus su įmonės atstovais, viešųjų ryšių skyriaus atstovė pateikė komentarą raštu:
„Keleivių ir vairuotojų saugumas mums yra itin svarbus, todėl į tokius pranešimus žiūrime labai rimtai. Šiuo metu aiškinamės įvykio aplinkybes ir esame pradėję vidinį tyrimą.
Tais atvejais, kai kelionės metu kyla grėsmė keleivio ar vairuotojo saugumui, raginame nedelsiant kreiptis į policiją. Taip pat svarbu apie incidentą pranešti „Bolt“ pagalbos komandai, kad ši galėtų įvertinti situaciją ir imtis atitinkamų veiksmų pagal platformos sąlygas. Teisėsaugos institucijoms atliekant tyrimą, su jomis bendradarbiaujame ir teisės aktų nustatyta tvarka teikiame tyrimui reikalingą informaciją.“
Teigia buvęs užpultas vairuotojo
Primename, kad socialiniuose tinkluose V. Balkus savo sekėjams rašė:
„Sveiki, draugai. Tik ką iš ligoninės. Su manimi beveik viskas gerai. Buvau užpultas tiesiog BOLT pavežėjo mašinoje. Telefonas atimtas, šiek tiek buvau padaužytas ir paspardytas. Taigi kol kas su manimi susisiekti bus sunku iki atstatysiu kortelę ir t. t. Deja, turiu įtarimą, kad tai galėjo nebūti atsitiktinumas. Vairuotojas akivaizdžiai provokavo konfliktą ir, arba man tiesiog nepasisekė, arba minčių kyla įvairių.“
Vėliau jis paviešino ir vaizdo įrašą, kuriame apie incidentą prabyla plačiau. Ji kalbėjo:
„Sveiki, mano bičiuliai. Na, kartais nutinka su žmonėmis labai įdomūs dalykai. Man irgi nutiko. Jau kai kas žinote, kad dalį nakties praleidau Lazdynų ligoninėje. Tiesa, dėl sveikatos – šonkauliai nesulaužyti, o galvą spėjau užsidengti. Taigi, viskas labai gerai, jeigu galima taip pasakyti.
Kas nutiko ir kokia istorija? Istorija visiškai paprasta: jūsų ištikimas tarnas įsėdo į nuostabią mašiną, kuri vadinasi „Bolt“ verslo klasės automobilis. Važiavau iš baro, nėra ko slėpti, niekam netrukdžiau. Tik važiavau pakankamai žvalus, dokumentuose, byloje tai irgi bus pažymėta. Ir toks ne vietinio gymio pilietis „šoko“ per raudoną šviesą. Aš vėlgi neslėpsiu, kad esu ir pats „Bolt“ vairuotojas, pavežėjas jau šešis metus, todėl be abejo, tam ponuliui pasakiau, kad jis, švelniai tariant, yra neteisus. Aš jam sakiau lietuviškai, o jis man atsakė rusiškai.
Aš dar jo lietuviškai paklausiau, ar ponulis žino, kad turi mane lietuvių kalba aptarnaut. Ponuliui tai nepatiko, pradėjo rėkti. Aš išsitraukiau telefoną, tuomet jis sustojo, trenkė man į marmūzę pirmiausia, telefoną atėmė ir staugdamas kaip pjaunama laukinė kiaulė išvilko iš mašinos. Ne tai, kad jis buvo už mane stipresnis, bei jei aš atsakyčiau tuo pačiu, gal jis pats ir nubėgtų į policiją ir iškeltų bylą man. Pagalvojau, kad geriau gaut malkų, negu būti ereliu.
Likau be telefono, su skaudančiu šonu, nes galvą užsidengiau, o į šoną pataikė šiknius. O dabar – pareiškimas parašytas, byla iškelta. Tikiuosi, suras. Dabar turiu žinių, kad mano telefonas greičiausiai atsirado, buvo numestas“, – pasakojo Vitalijus.
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