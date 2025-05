Plinta vaizdo įrašas iš Lady Gagos koncerto: sunku patikėti savo akimis

Gegužės 3 dieną dainininkė Lady Gaga surengė nemokamą koncertą Brazilijoje, į kurį suplūdo neįtikėtinas skaičius žiūrovų.

Atlikėjos pasirodymą Rio de Žaneiro Kopakabanos paplūdimyje stebėjo daugiau kaip 2 mln. žmonių.

Lady Gaga (9 nuotr.) Lady Gaga (nuotr. SCANPIX) Lady Gaga (nuotr. SCANPIX) Lady Gaga (nuotr. SCANPIX) +5 Lady Gaga (nuotr. SCANPIX) Lady Gaga (nuotr. SCANPIX) Lady Gaga (nuotr. SCANPIX) Lady Gaga (nuotr. SCANPIX) Lady Gaga (nuotr. SCANPIX) Lady Gaga (nuotr. SCANPIX)

(9 nuotr.) FOTOGALERIJA. Lady Gaga

Aplenkė kitą žinomą atlikėją

Apie tai rašo „The Guardian“. Pažymima, kad tai rekordinis žiūrovų skaičius per visą atlikėjos karjerą. Be to, ji pranoko Madonnos pasiekimą, kuri pernai ten surinko 1,6 mln. žiūrovų.

Paskutinį kartą Lady Gaga Brazilijoje koncertavo prieš 13 metų, 2012-aisiais. O 2017 m. planuotą koncertą dainininkė atšaukė dėl sveikatos problemų.

„Šiandien mes kuriame istoriją, bet niekas nekuria istorijos vienas. Be jūsų visų, neįtikėtinų Brazilijos žmonių, nebūčiau sulaukusi šios akimirkos. Ačiū, kad kuriate istoriją kartu su manimi“, – nuo scenos kalbėjo atlikėja.

Metro pažymi, kad 39 metų žvaigždės pasirodymas buvo toks masinis, kad jame dalyvavo 5 000 policijos ir kariškių, „legionas dronų ir metalo detektorių“.

Apskaičiuota, kad koncertas vietos ekonomikai atneš apie 100 mln. dolerių pajamų. Pažymima, kad iš daugiau kaip 2 mln. lankytojų apie 500 tūkst. yra turistai.

Žinoma, kad Lady Gagos pasirodymas yra projekto, pagal kurį Rio de Žaneire planuojama kasmet rengti epinio masto nemokamą muzikos šou, dalis. Tokie pasirodymai planuojami iki 2028 metų.