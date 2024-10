Rugsėjo 30 d. Paryžiaus mados savaitės metu vykusiame „Balenciaga“ šou buvo užfiksuota nejauki akimirka, kai abi aktorės stovėjo priešais fotografus ir tarp jų kilo konfliktas.

Internete žaibiškai paplito vaizdo įrašas, kuriame užfiksuotos abi aktorės ir Katy Perry. Atrodo, kad Salma nori, jog Nicole pasisuktų veidu į kameras ir ją paragina rankos judesiu, rašo mirror.co.uk.

Tačiau Nicole neatrodo tuo patenkinta, nes nustumia jos ranką. Atstūmusi ranką, Nicole atsuko jai nugarą, o tada vėl pasisuko veidu į Salmą ir pirštu parodė, kad ši liautųsi.

Tada Nicole pasisuko į Katy ir atsisveikindama ją pabučiavo, o paskui nuėjo tolyn, tačiau atrodė, kad ji nori kažką Salmai dar pasakyti ir, rodos, jos apsikeitė keliomis frazėmis.

Of course the Latin media is the only one covering Nicole Kidman being fussy with Salma Hayek. With François-Henri Pinault and Katy Perry in tow. 👀 pic.twitter.com/nOSAGW84hn