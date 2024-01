Petunija išleidžia naujausią muzikinį klipą dainai „City“: tai – asmeniškiausios kūrybinio proceso akimirkos

Analoginėmis kameromis užfiksuotos dainos „City“ bei albumo kūrybinio proceso akimirkos tapo vaizdo klipo siužetu. Šiame klipe nugulė visi stovyklos gyvenimą gražiausiai iliustruojantys kadrai: nuo pasiruošimo, naktinių įrašų sesijų iki rūpesčio pilnų veidų, nesuvaidintų šypsenų ir apsikabinimų, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Užfiksavo grupės gyvenimo akimirkas

„Kaip artistai mes daliname interviu, rašome ilgus įrašus socialiniuose tinkluose, kad klausytojams kuo vaizdžiau papasakotume kaip gimė daina, kokia mintis, idėja už jos slypi. Šiame klipe norime ne tik papasakoti, bet ir parodyti – nusivesti į viso to užkulisius. Čia dalinuosi savo ir visos komandos asmeniškiausiomis kūrybinio proceso akimirkomis, kaip ir nebereikia nieko aiškinti ar pasakoti – visi gali pamatyti ir kartu pajausti tą emociją, kurios vedami kuriame“ – pasakoja Petunija.

Vaizdo klipe užfiksuota atlikėjos ir jos grupės gyvenimo momentai, kuriuose daug emocijų ir atsidavimo – visa tai, kad klausytoją pasiektų tik geriausi rezultatai. „City“ šioms akimirkoms pasidalinti pasirinkta neatsitiktinai.

Petunijos albumo „Your Highness“ pristatymo koncerto akimirkos (6 nuotr.) Albumo „Your Highness“ pristatymo koncerto akimirkos (nuotr. Gintaro Staučės) Albumo „Your Highness“ pristatymo koncerto akimirkos (nuotr. Gintaro Staučės) Albumo „Your Highness“ pristatymo koncerto akimirkos (nuotr. Gintaro Staučės) +2 Albumo „Your Highness“ pristatymo koncerto akimirkos (nuotr. Gintaro Staučės) Albumo „Your Highness“ pristatymo koncerto akimirkos (nuotr. Gintaro Staučės) Albumo „Your Highness“ pristatymo koncerto akimirkos (nuotr. Gintaro Staučės)

(6 nuotr.) FOTOGALERIJA. Petunijos albumo „Your Highness“ pristatymo koncerto akimirkos

„Tai daina apie nostalgiją, sentimentus, artumo troškimą. Dainos eilutė „all we ever needed was some love“ (liet. „mums tereikėjo šiek tiek meilės) būtent visą tai ir įprasmina. O aš su šiuo muzikiniu klipu stengiuosi parodyti, kas man siejasi su šiais jausmais – tai žmonės, kurie yra šalia manęs ir kartu eina šiuo muzikiniu keliu.

Mano grupės nariai: Kęstutis, Dovydas, Sergėjus, mūsų visų bendras draugas Marius, kuris nufilmavo ir sumontavo šį video bei garso inžinierius Nojus. Manau, kad žiūrint į klipe nugulusius archyvinius kadrus, galima pajusti, kad tai ką mes darome – darome su meile ir didžiuliu pasididžiavimu.“

„Retrospektyviai gera pažiūrėti į tai, kas įvyko per pastaruosius metus. Kuriu tikėdama tuo, ką darau, tikiu savo komanda, todėl gera, kai darbas bei muzika tampa pastebėta, įvertinta. Džiugu, kad šiais metais teko garbė patekti į MAMA nominantų sąrašą. Metų proveržio nominacija man ypač svarbi, nes įrodo, kad mes kartu su komanda einam teisingu keliu bei mano muzika pasiekia vis daugiau klausytojų ausų ir širdžių.

Nekantrauju pamatyti, ką mums atneš nauji metai. Esam suplanavę išleisti dar naujos kūrybos, daugiau pasirodyti viešai ir gyvai susipažinti su augančia klausytojų auditorija“, – šypsosi atlikėja.

Muzikinis klipas „City“:

Albumas „Your Highness“: