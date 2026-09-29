Petro Gražulio elgesio neiškentusi Birutė atėjo į „TV pagalbos studiją“ ir išklojo viską: norėtų tik vieno

„TV Pagalbos“ studijoje apsilankiusi B. Navickaitė atviravo, kad jai teko išgyventi ne vieną sudėtingą laikotarpį.
Iš moters – atviras pasakojimas
Visai neseniai žiniasklaidoje pasirodė žinia, kad iš Birutės buvo paimta dukra Monika, kurią šiuo metu augina Petras.
„Stengiuosi save nuraminti, nesikraustyti iš proto, užsiimti darbais, kažkokia veikla užimti galvą“, – pokalbio pradžioje sakė ji.
Laidos vedėja pasiteiravo Birutės, kaip ji šiuo metu jaučiasi ir ar jai sunku išgyventi susiklosčiusią situaciją: „Nepasakyčiau, kad labai ir sunku. Nėra nei lengva, nei sunku... Tiesiog toks stengimasis nieko nejausti, atmesti emocijas. Toks jausmas. <..> Bandau gyventi toliau.“
Tęsdama pokalbį, Birutė teigė norinti paprasčiausio dalyko – ramybės ir užtikrintumo, kad galės gyventi kartu su savo vaiku, nebijodama netikėtų situacijų.
„Nežinau, nieko negalvoju, kas bus toliau. Norėčiau, kad viskas būtų gerai, norėčiau gyventi su savo vaiku. Išleisdama ją į mokyklą norėčiau žinoti, kad ji iš mokyklos tikrai grįš. Išeidama, tarkime, į šokius, norėčiau žinoti, kad man niekas nelauš langų, durų, niekas nesibalados į duris ir nesakys: „Labas vakaras, policija.“ Kaip yra buvę, kai Gražulis vieną kartą paėmė mergaitę pažiūrėti anksčiau šeštadienį, sakė, kad parveš ją sekmadienį... Sėdžiu viena namuose, o man į duris beldžia ir sako: „Policija“, klausia, ką veikiu. Tai, kas atsitiko, nėra vienkartinis atvejis ir nėra tik šitas atvejis. Tai yra labai daug atvejų... Tai yra vienas labai ilgas atvejis, kuris trunka keletą metų“, – atviravo laidos viešnia.
Laidos dalyvė taip pat pasakojo apie bendravimą su dukra ir teigė, kad pastaruoju metu susisiekti su ja tapo sudėtinga: „Kai ji buvo pas globėją, man bent jau nebuvo draudžiama su ja bendrauti. Galėjau kalbėtis su ja telefonu. Dabar, kai ją išsivežė, porą dienų negalėjau su ja kalbėtis. Jos telefoną išjungė, tėtis neatsiliepė, kreipiausi į Vaiko teises, kad taip vyksta. Tada tėtis atsirado labai trumpam, pasikalbėjau trumpai su savo vaiku.“
P. Gražulio buvusi mylimoji neslėpė, kad ši sudėtinga situacija tęsiasi jau ne vienerius metus. Pasak jos, Petras ne kartą yra siūlęs auklėms padaryti taip, kad iš Birutės būtų atimta dukra.
„Buvo auklių, kurios parodė duris ir pasakė, kad čia daugiau neitų, buvo, kas prasidėjo“, – teigė moteris.
Birutė taip pat pasakojo, kad, jos teigimu, pavasarį Petras kreipėsi į Vaiko teises dėl dukros paėmimo iš jos ir perdavimo globėjams. Anot moters, po šio kreipimosi buvo imtasi veiksmų ir jai buvo organizuotas atvejo vadybos posėdis.
„Vaiko teisės ėmėsi kažkokių veiksmų, kad man reikia tęsti atvejo vadybą, padarė man posėdį. Posėdyje iš manęs absoliučiai, kiek tik įmanoma, išsijuokė, turiu posėdžio įrašą. Mano žodžius, kuriuos aš išsakiau, juos absoliučiai iškraipė, surašė priešingai. <..> Taip perteikė, kad net negaliu apsakyti, kaip taip iš viso įmanoma. Tada aš kreipiausi visur, kur galėjau – į policiją dėl dokumentų klastojimo. <..> Neseniai, kai kreipiausi į policiją <..> gavau pervertinimą situacijos ir jau dokumentuose buvo surašyta, kad viskas yra gerai, kad nėra jokių duomenų, kad mama piktnaudžiautų alkoholiu ir t. t., ir mus paleido“, – atskleidė ji.
Pašnekovės manymu, nuo pat pradžių ji nesitikėjo, kad dukros auginimu rūpinsis vaiko tėvas. Birutė teigė visada žinojusi, kad pagrindinė atsakomybė už dukrą teks jai: „Ne visi vyrai nori būti tėvais. Aš ir nesitikėjau, kad jis man padės auginti dukrą. Neturėjau net tokių minčių. Žinojau, kad mano vaikas ir bus mano vaikas.“
Sutartis su Petru
Birutė taip pat prabilo apie dukros išlaikymą ir teigė, kad didžioji dalis su jos auginimu susijusių išlaidų teko jai. Moteris pasakojo apie alimentus, auklių samdymą ir darbą, kurį teko derinti su dukros priežiūra:
„Jis buvo pasirašęs sutartį su manimi pačioje pradžioje, kad jis mokės tris šimtus eurų alimentų, kasmet tai indeksuos. Tų pinigų jis niekada neindeksavo, šešis metus. Kai išėjo į Europarlamentą, pradėjo mokėti penkis šimtus. Bet realiai indekso skola nežinau kokia, ne vienas tūkstantis. Kai aš samdžiau aukles, prekiavau žuvimi, samdžiau aukles po daug valandų, kiekvieną dieną.
Dirbau be galo daug. Buvo ir pusę metų, kad kasdien stovėjau darbe, buvo ir keli mėnesiai, ir visa tai krito ant mano pečių. Auklė kainuoja ne vieną eurą ir ne du. Aišku, anksčiau buvo kažkiek pigiau, bet realiai, ką aš uždirbau turėdama savo verslą, aš auklėms atidaviau dar vieną butą. Tam, kad ji augtų su manimi. Auklėms jis niekada neprisidėjo.“
„Jis man yra parašęs neseniai, kad man rūpi tik pinigai, kad aš noriu gero gyvenimo. Nors jis tikrai man yra skolingas daug“, – pridūrė moteris.
Birutė teigė norinti pati auginti dukrą, tačiau kartu neslėpė nerimo dėl to, kas jos lauktų susigrąžinus vaiką: „Noriu auginti savo vaiką, galiu dabar paimti ir auginti, bet nežinau, kas manęs laukia ten. Ne vienus metus ir į tą patį feisbuką kėliau, kad yra problemos. Prieš tai keletą metų aš tylėjau ir vieną dieną nusprendžiau, kad mano tyla man nepadeda. <..> Jeigu aš nieko nepasieksiu, bent jau bus fiksuota, kad kažkas vyko.“
Pasak moters, jos manymu, Petras dukros pats neaugins – ji jam tėra įrankis.
„Manau, kad jam vaikas yra seniai įrankis karui su manimi. Vos tik ją paėmus – grasinimai alimentais.<..> Elgesys toks, kad kuo labiau mane paveikti emociškai.
Žinau, kad mano kova būtų tik tęsinys to, kas vyko tiek metų. Mes su dukryte net neturime kur bėgti, jeigu išvažiuosime į kitą miestą, kitame mieste mus vis tiek pasivys“, – atviravo ji.
Į „TV Pagalbos“ studiją atvyko ir komandos teisininkė Agnė Gredeckaitė. Ji tikino, kad B. Navickaitės istorija kelia daug klausimų apie institucijų veiklą ir jų darbo pobūdį. A. Gredeckaitė skatino moterį nenuleisti rankų ir, pasitelkus pagalbą, bandyti susigrąžinti dukrą, nes kitaip gali grėsti pats blogiausias scenarijus.
„Jeigu nieko nedarys, tikėtina, kad praras motinystės teises į vaiką – blogiausiu atveju. Bus priteistas išlaikymas, bus teismo nustatyta bendravimo tvarka, po to – nuolatinė bendravimo tvarka. Taip bus paversta „savaitgaline mama“, – aiškino teisininkė.
Ar pavyks moteriai susigrąžinti dukrą, sužinokite straipsnio pradžioje esančiame vaizdo įraše.
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Straipsnis parengtas pagal TV3 televizijos laidą „TV Pagalba“.
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