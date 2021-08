Petras Gražulis ir Birutė Navickaitė pakrikštijo dukrą

Nuotraukomis iš šventės Birutė Navickaitė pasidalino socialiniuose tinkluose. Šalia šiltų kadrų moteris pacitavo eilutes iš knygos „Pranašas".

„Apie vaikus

Jūsų vaikai nėra jūsų

Jie – savęs išsiilgusio Gyvenimo sūnūs ir dukros.

Jie atėjo per jus, bet ne iš jūsų,

Ir nors jie su jumis, jie jums nepriklauso.

Jūs galite atiduoti jiems savo meilę, bet ne mintis,

Nes jie turi savąsias.

Jūs galite priglausti jų kūnus, bet ne sielas,

Nes jų sielos gyvena rytojaus namuose,

kurių jūs net svajonėse negalit aplankyti.

Jei galite, stenkitės būti į juos panašūs,

bet nesistenkite juos padaryti panašiais į save.

Nes gyvenimas neina atgal ir negaišta vakarykštėj dienoj.

Jūs – lankai, iš kurių lyg gyvos strėlės paleisti jūsų vaikai“, – rašė moteris.

Primename, kad laidoje „Žmonės kalba“ prakalbo apie ryšį su dukra ir Petro dalyvavimą jos augime.

„Dabar viskas aprimę yra. Buvo tarp mūsų visko, dabar viskas teka sava vaga, darbuojuosi ir tiek. Dukrytė sveika, eina į darželį, kartais atvažiuoja ir tėtis aplankyti. Jis stengiasi palaikyti ryšį su dukra. Moka alimentus, aplanko, kai gali. Neturiu jam dėl tėvystės kol kas jokių priekaištų. O kalbant apie mus, tai dabar esu nubrėžusi griežtą ribą. Noriu, jog kuo mažiau Petro būtų mano gyvenime. Mus sieja tik vaikas ir būtų gerai, kad taip viskas toliau išliktų. Neturiu jokių iliuzijų, kad galėtume būti kartu“, – atviravo moteris.

Tuoktis nenorėtų

Paklausta, ar P. Gražulis siūlė jai tuoktis, moteris tik nusikvatoja ir ištaria: „jokiu būdu“ ir iškart priduria, kad ir nenorėtų tekėti. Esą galėjo tai padaryti ne kartą, nes ir iki santykių su Seimo nariu turėjo pasiūlymų, tačiau santuoka jos nevilioja.

„Man juk 35-eri, Petras nebuvo mano pirmas vyras. Santuokos jis niekada man nepasiūlė. Mano širdis dabar yra laisva, nežinau iš kur tokios kalbos, kad ji užimta. Jau Petras bus prišnekėjęs ko nors? Aš tik norėjau jį paerzinti truputį, pažiūrėti, kaip žmogus reaguos, aišku jis supyko.

Aš, kai noriu, kad tarp mūsų su juo riba būtų nubrėžta didelė, nemoku to padaryti gražiai. Kitas dalykas, tai padaryti gražiai, vargu, ar įmanoma. Draugo aš jokio neturiu, jo neturėjau nuo tada, kai sutikau Petrą. Jei ir turėčiau draugą, nematau nieko blogo, esu laisvas žmogus. Neneigiu, kad dėmesio sulaukiu daug ir kvietimų į pasimatymus, bet ne visada turiu tam laiko“, – prisipažįsta Birutė.

Dėl nieko nesigaili

Jei moteris susirastų žmogų, nenorėtų, kad Petras kištųsi į jos santykius: „Apskritai, nenorėčiau, kad jis kažką žinotų. Aš jo gyvenimo nekontroliuoju, niekur nelendu ir nežinau su kuo jis būna. Aš pasidomiu jo skandalais, man įdomu žmonių nuomonė, jo elgesys, jo kalbėjimas interviu metu. Nėra taip, kad viską nustūmiau į šoną ir nebenoriu žinot, aš vis vien pasidomiu. Būna kartais jam savo nuomonę pasakau, bet jam nelabai rūpi.

Jei aš Petrui atveriu širdį, man nusisukus jis duria peilį į nugarą. Dėl to ir stengiuosi nuo jo atsiriboti. Esu permainingas žmogus, aš supykstu, bet už kelių minučių jau nusiraminu. O Petras – atvirkščiai, jis nori toliau pyktis, sakys, kad niekada man neatleis. To nesuprantu, aš pati nelaikau pykčio ir greitai atleidžiu, nelaikau to blogu bruožu. Šis jo bruožas mane smukdo emociškai ir dvasiškai, atrodo, kad jau gerai jautiesi, bet tavęs reikalauja jaustis blogai.“

Tiesa, Birutė – atvira, dėl nieko ji nesigaili: „Savo gyvenime klaidų esu pridariusi daug ir nė dėl vienos nesigailiu, o iš jų tik mokausi. Petro nepavadinčiau klaida, aš įgavau patirties, man gimė nuostabi dukra, nėra čia ko gailėtis. Kas iš to, kad sėdėsi ir save grauši, reikia iškelt galvą ir eit pirmyn. Svarbiausia, kad tie negeri dalykai nebepasikartotų.“