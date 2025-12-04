Perskaičiusi, ką jai rašo svetimi vyrai, TV prodiuserė Rūta Daudienė liko šokiruota: „Nu šakės...“

Lapkričio pabaigoje Rūta socialiniuose tinkluose pasidalino vaizdo įrašu, kuriame prakalbo apie žiemos problemas.
Rimtas iššūkis
Moteris pasakojo, kad gyvenant užmiestyje dažnai susiduriama su įvairiomis problemomis, o pastaruoju metu didžiausiu iš jų tapo slidūs keliai, apie kuriuos ji ir prakalbo „Facebooke“:
„Taip buvau išsigandus. Kai gyveni kaime, tai vasarą viskas gerai, bet žiemą... Jeigu tik pašąla, pas mus toks ledas. Nei sykio per šias dienas nepravažiavo joks kelininkas ir visiškai nepabarstė smėlio.
Bet čia nieko tokio.
Vakar važiavau iš Vilniaus, pasiėmiau Sakmėją iš darželio, ir mes prieš miškelį bandėm užkilti į kalną, ir ką jūs galvojat? Šansų – jokių. Mašina atgal slysta. Aš visiškai blokavau kelią, nei pirmyn, nei atgal. Išlipi ir pats vos stoji ant kojų, nes taip slidu.
Tai labai norėčiau padėkoti žmonėms, kurie važiavo pro šalį. Vyrai rankom tą smėlį mėtė aplinkui. Ačiū Dievui, kad bent jau smėlio krūvelės yra paliktos tose vietose, kurios yra problematiškos, ir ačiū Dievui, kad niekas nevažiavo iš priekio, nes būtų tikrai nesustabdęs ir nutiktų nelaimingas atsitikimas, neduok Dieve.
Mes ir toliau važinėjam tokiais pačiais keliais, ir toliau Dievo pamiršti“, – kalbėjo R. Lukoševičiūtė-Daudienė.
Menkinančios vyrų replikos
Portalui tv3.lt susisiekus su pačia Rūta, ji papasakojo, jog po įspėjimų apie pavojų kelyje – sulaukė netikėtų vyrų replikų internete.
„Sulaukiau įvairių pasiūlymų, ką turiu daryti, kad turiu įvertinti situaciją, sustot, pati pabarstyti smėlio.
Vienas išvis juokingai buvo pasiūlęs, sako, reik išmokt važnyčiot arklį. Sako, aš taip 30 metų mokiausi pas ūkininką dirbt ir važiuot su brička. Galvoju, nu šakės“ – dalijosi Rūta.
Tarp įžeidžiančių replikų, buvo pasiūlymas ir visai niekur nevažiuoti.
„Kaip visai niekur nevažiuoti, jeigu tu turi įsipareigojimų. Reikia vaikus nuvežti į darželį, į mokyklą. Pačiam į darbą nuvažiuoti.
Tai žiemos metu kojos iš namų nekelti? Tegul sėdi moteris namie?“, – klausimus kėlė moteris.
Kaip teigė pašnekovė, vyrai realybėje yra tolerantiškesni nei internete.
„Kažkaip paaiškėjo, kad internete vyrai ne tokie tolerantiški kaip realybėje. Jiems atrodo, kad jie patys geriausi vairuotojai.
Čia turbūt amžinas klausimas, kas yra geresni vairuotojai, vyrai ar moterys? Ir argumentų yra visokių.
Tiesiog reikia žiūrėti pagal situaciją ir nemenkinti kitų kelyje. Turėtų būti pagarba“, – atvirai sakė R. Lukoševičiūtė-Daudienė.
