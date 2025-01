Per Naujuosius savo grožiu suspindusi Jurga Anusauskienė siunčia žinutę: įkvėps ne vieną

Savo įrašu J. Anusauskienė sutiko pasidalinti su portalo tv3.lt skaitytojais

„Noriu padėkoti 2024-siems už vertingas patirtis, pamokas ir įkvėpimus, ir už puikius žmones šalia. Ačiū, kad Jūs esate“, – rašė Jurga, pradedama savo įrašą.

Ji nuoširdžiai atkreipė dėmesį į tai, kaip svarbu įvertinti aplink esančius žmones ir patirtis, kurios ugdo bei augina.

Palinkėjimai sau

Tačiau fotografė tuo neapsiribojo – ji pasidalijo savo asmeniniais palinkėjimais sau.

Ji rašė: „O artėjančių Naujų Metų proga, turiu keletą palinkėjimų sau:

- dar daugiau tikrumo.

- mylėti ne tik kitus, bet ir save.

- nepamiršti, kad ,,sveikame kūne – sveika siela“ ir, kad per kelis mėnesius, kai labai norėjau nuo priaugto XL nutirpau iki M, taigi ,, I like to move, move“.

- suteikti savo nuotraukomis žmonėms vertę ir džiaugsmą.

- kasdien atrasti mažą dalyką, kuris džiugina: apsnigęs miškas, faina daina per radiją, skanus namų kvapas.

- nuostata, kaip turi būti, neturi trukdyti mėgautis tuo, kaip yra. Taigi, turėti ne tik ateities kryptį ir svajonių, bet ir gebėjimą būti čia ir dabar.

- prisiminti, kad gyvenimo spyriai, nors ir nemalonus, bet skatina judėti pirmyn, todėl neverkšlenti, kai gauni pendelį, o susikaupti ir eiti pirmyn. Išgyvena stipriausi, o savigaila niekur neveda.

- turėti gabių mokinių, kuriems galėčiau perduoti savo 25 – erių metų sukauptas fotografines žinias. Dalintis yra gera.

- išmokti 3 naujus dalykus.

Su Naujaisiais, Jurga!“

Įkvėpimas naujiesiems metams

Jurgos įrašas tapo tikru įkvėpimo šaltiniu jos sekėjams. Daugelis komentaruose rašė, kaip stipriai juos motyvavo tokios paprastos, tačiau gilios įžvalgos.

„Mano įkvėpimas“, – rašė viena komentatorė.

Kita pridūrė: „Su Naujais! Dekui už Nuostabų įkvėpimą“.